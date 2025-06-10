Vejetaryen beslenmeyi herkes denememeli! Yaşlılar ve çocuklar için riskli

Hayvansal gıdaların kontrollü tüketildiği ya da hiç tüketilmediği vejetaryen beslenme toplumda giderek yaygınlaşıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Birçok kişi herhangi bir sağlık kontrolünden geçmeden bu diyeti ezbere yapıyor. Vejetaryen beslenmede vitamin dengesine dikkat edilmesi gerektiğini belirten beslenme ve diyet uzmanı Hülya Yiğit “Özellikle B12 vitamini, protein ve Omega-3 eksikliklerinin sinir sistemi ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilir. Bazı kişiler için vejetaryen beslenme sağlık için bir zorunluluktur. Dengeli ve yeterli bir planla, bu tarz beslenme kronik hastalıkların bazı risk faktörlerini yönetmeye yardımcı olabilir” dedi.

Çocuklar, yaşlılar, sporcular ve kronik hastalığı olan bireyler için bu diyetin potansiyel riskler barındırdığını aktaran Yiğit, vejetaryen beslenmeye geçişin ise kademeli ve bilinçli şekilde yapılması gerektiğinin altını çizerek “Et tüketimini birden bırakmak yerine, önce haftada birkaç gün bitkisel besinlere ağırlık verilerek başlanabilir. Ayrıca, protein ve diğer mikrobesinlerin dengeli alımını sağlamak için bir diyetisyenle kişiye özel bir plan oluşturulmalı ve takviye gereksinimi olup olmadığı uzman tarafından değerlendirilmelidir” dedi.