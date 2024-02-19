Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Sağlık > Vitrin hastalığını hafife almayın! Yürüyünce ortaya çıkıyor, uzuv kaybına neden oluyor

    Vitrin hastalığını hafife almayın! Yürüyünce ortaya çıkıyor, uzuv kaybına neden oluyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Vitrin hastalığını hafife almayın! Yürüyünce ortaya çıkıyor, uzuv kaybına neden oluyor
    Hastalık, Bacak Ağrısı, Haber

    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Halk arasında 'vitrin hastalığı' olarak bilinen ve damar tıkanıklığına bağlı olarak bacaklara giden kan akımının azalması sonucu yürümekle ortaya çıkan hastalık, hayatı ciddi derecede tehdit ediyor. Tıbbi adı ‘Ateroskleroz’ olan hastalık felce ve kalp krizine neden oluyor.

    Damar tıkanıklığına bağlı olarak bacaklara giden kan akımının azalması sonucu yürümekle ortaya çıkar. Yürüyüş sırasında bu hastalar durup dinlenmek gereksinimi hissederler.

    YÜRÜRKEN ORTAYA ÇIKIYOR

    Bacak damarları tıkandığında yürümekle bacakta baldır kaslarında bir ağrı oluşur. Bu ağrı caddelerde gezerken vitrin seyrederek yürümeye benzediği için bu hastalığa vitrin hastalığı adı verilmiştir. Damar sertliği ya da damar kireçlenmesi çoğunlukla ileri yaşta (60 yaş ve üstünde) görülen bir damar hastalığıdır.

    Vitrin hastalığını hafife almayın! Yürüyünce ortaya çıkıyor, uzuv kaybına neden oluyor


    Kalp ve şeker hastalarının ekstra dikkat etmesi gereken Ateroskleroz'un belirtileri ise şöyle;

    - Bacaklarda soğukluk ve solukluk

    - Ayaklarda ilaç tedavisine dirençli yaraların oluşması

    - Bacaklardaki tüylenmede azalma, 

    - Tırnak değişiklikleri, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği, 

    - Her iki bacak arasında çap farkı, daha ileri olgularda ise iyileşmeyen el ve ayak yaraları ile birlikte kangren görülebilmekte 

    Vitrin hastalığını hafife almayın! Yürüyünce ortaya çıkıyor, uzuv kaybına neden oluyor

     

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Uzman isim uyardı: Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor - SağlıkSoğuk hava vücutta en çok bu organı hedef alıyorHer derde deva, tam bir şifa deposu! Bu çorbanın sırrı ana malzemesinde saklı - SağlıkHer derde deva, şifa deposu! Sırrı ana malzemesinde saklıUzman doktor KOAH'a dikkat çekti: Sigara içmeyenler de risk altında - SağlıkUzman doktor KOAH'a dikkat çekti: Sigara içmeyenler de risk altındaKış aylarının vazgeçilmezi, bağışıklığın dostu: Gripsavar - SağlıkKış aylarının vazgeçilmezi! Kod adı 'gripsavar'Şaşırtan araştırma ortaya koydu: Uçuk virüsü demansı tetikleyebilir - SağlıkDudağında sık sık uçuk çıkanlar risk altındaUzmanından ‘kış’ uyarısı: Soğukta kalp krizi geçirme riski daha fazla - SağlıkUzmanından ‘kış’ uyarısı: Soğukta kalp krizi geçirme riski daha fazlaSosyal medya sakat bırakıyor! Aplikasyonlarla egzersiz yapmak, faydadan çok zarar getiriyor - SağlıkAplikasyonla egzersiz sakat bırakıyorCanan Karatay yemeyin diyordu… İbrahim Saraçoğlu'nun gözdesiymiş! Yemeyen bin pişman olur, her lokması şifa - SağlıkCanan Karatay yemeyin diyordu… İbrahim Saraçoğlu'nun gözdesiymiş! Yemeyen bin pişman olur, her lokması şifaCanan Karatay’ın güzellik sırrı: Sivilceleri anında yok eden sabun, gece yatmadan sürmeniz yeterli! - SağlıkCanan Karatay’ın güzellik sırrı: Sivilceleri anında yok eden sabun, gece yatmadan sürmeniz yeterli!Herkes aynı hatayı yapıyor: Şifa olsun diye böyle içilen ‘ballı süt’ faydasını kaybediyor - SağlıkHerkes aynı hatayı yapıyor: Şifa olsun diye böyle içilen ‘ballı süt’ faydasını kaybediyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...