Vitrin hastalığını hafife almayın! Yürüyünce ortaya çıkıyor, uzuv kaybına neden oluyor

Halk arasında 'vitrin hastalığı' olarak bilinen ve damar tıkanıklığına bağlı olarak bacaklara giden kan akımının azalması sonucu yürümekle ortaya çıkan hastalık, hayatı ciddi derecede tehdit ediyor. Tıbbi adı ‘Ateroskleroz’ olan hastalık felce ve kalp krizine neden oluyor.

Damar tıkanıklığına bağlı olarak bacaklara giden kan akımının azalması sonucu yürümekle ortaya çıkar. Yürüyüş sırasında bu hastalar durup dinlenmek gereksinimi hissederler.

YÜRÜRKEN ORTAYA ÇIKIYOR

Bacak damarları tıkandığında yürümekle bacakta baldır kaslarında bir ağrı oluşur. Bu ağrı caddelerde gezerken vitrin seyrederek yürümeye benzediği için bu hastalığa vitrin hastalığı adı verilmiştir. Damar sertliği ya da damar kireçlenmesi çoğunlukla ileri yaşta (60 yaş ve üstünde) görülen bir damar hastalığıdır.



Kalp ve şeker hastalarının ekstra dikkat etmesi gereken Ateroskleroz'un belirtileri ise şöyle;

- Bacaklarda soğukluk ve solukluk

- Ayaklarda ilaç tedavisine dirençli yaraların oluşması

- Bacaklardaki tüylenmede azalma,

- Tırnak değişiklikleri, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği,

- Her iki bacak arasında çap farkı, daha ileri olgularda ise iyileşmeyen el ve ayak yaraları ile birlikte kangren görülebilmekte