Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Yurt dışı seyahate Covid-19 uyarısı! Avrupa’da pozitiflik yüzde 20’nin üstünde

Yurt dışı seyahate Covid-19 uyarısı! Avrupa’da pozitiflik yüzde 20’nin üstünde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yurt dışı seyahate Covid-19 uyarısı! Avrupa’da pozitiflik yüzde 20’nin üstünde

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 vakalarının dünya genelinde artışıyla ilgili yaptığı açıklama üzerine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım özellikle de yurt dışına sıkça seyahat edenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Avrupa’da pozitif testlerin oranının yüzde 20’nin üzerine çıktığına dikkati çeken Dr. Ufkun “Özellikle risk grubunda olan aile üyelerinin korunmaları gerekir.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 vakalarının dünya genelinde artışıyla ilgili yaptığı açıklama üzerine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım özellikle de yurt dışına sıkça seyahat edenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Avrupa’da pozitif testlerin oranının yüzde 20’nin üzerine çıktığına dikkati çeken Dr. Ufkun “Özellikle risk grubunda olan aile üyelerinin korunmaları gerekir. Covid-19 her ne kadar sönmüş gibi dursa da dönem dönem yeni varyantlarla atak yapabiliyor. Bu sebeple pandemi döneminde dikkat edilen hijyen, öpüşerek selamlaşma gibi bazı hususlarda da hassas olmayı sürdürmek gerekiyor. Özellikle de şeker, kalp-damar, tansiyon ya da süregelen kritik hastalıkları olanlarla 60 yaş üzeri kişilerin korunmaya devam etmesi önem taşıyor” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Arda Güler'li Real Madrid Süper Kupa'nın kazananı oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DSÖ ikinci kez küresel acil durum ilan etti! Virüs 13 ülkeye yayıldı - SağlıkDSÖ ikinci kez küresel acil durum ilan etti!Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama! Maymun çiçeği yayılıyor - SağlıkBakan Memişoğlu'ndan açıklama! Maymun çiçeği yayılıyorKanala sodyum siyanür döküldü! Yetkililer 'büyük bir olay' diyerek uyardı - SağlıkKanala sodyum siyanür döküldü! Yetkililer 'büyük bir olay' diyerek uyardı2050’de ölümler yüzde 93 artacak! Erkeklerde kanser salgını - SağlıkErkeklerde kanser salgınıAfrika'da acil durum ilan edildi! Virüs yayılıyor, uzman isim Türkiye'yi uyardı - SağlıkVirüs yayılıyor, uzman isim Türkiye'yi uyardıM çiçeği hastalığı Afrika kıtasını ele geçirdi! Dünya binlerce vakanın tehdidi altında - SağlıkM çiçeği hastalığı Afrika kıtasını ele geçirdi! Dünya binlerce vakanın tehdidi altında
Sonraki Haber Yükleniyor...