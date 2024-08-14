Yurt dışı seyahate Covid-19 uyarısı! Avrupa’da pozitiflik yüzde 20’nin üstünde

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 vakalarının dünya genelinde artışıyla ilgili yaptığı açıklama üzerine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım özellikle de yurt dışına sıkça seyahat edenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Avrupa’da pozitif testlerin oranının yüzde 20’nin üzerine çıktığına dikkati çeken Dr. Ufkun “Özellikle risk grubunda olan aile üyelerinin korunmaları gerekir.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 vakalarının dünya genelinde artışıyla ilgili yaptığı açıklama üzerine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım özellikle de yurt dışına sıkça seyahat edenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Avrupa’da pozitif testlerin oranının yüzde 20’nin üzerine çıktığına dikkati çeken Dr. Ufkun “Özellikle risk grubunda olan aile üyelerinin korunmaları gerekir. Covid-19 her ne kadar sönmüş gibi dursa da dönem dönem yeni varyantlarla atak yapabiliyor. Bu sebeple pandemi döneminde dikkat edilen hijyen, öpüşerek selamlaşma gibi bazı hususlarda da hassas olmayı sürdürmek gerekiyor. Özellikle de şeker, kalp-damar, tansiyon ya da süregelen kritik hastalıkları olanlarla 60 yaş üzeri kişilerin korunmaya devam etmesi önem taşıyor” dedi.