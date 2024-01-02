Ahlatcı Holding CEO görevine Kadri Samsunlu atandı

2 Ocak 2024 15:37 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 15:37

30 yılı aşkın süredir Türkiye’de ve yurtdışında altyapı, enerji, ulaştırma, gayrımenkul sektörlerinde üst düzey yöneticilik yapan ve Eylül 2017’den başlayarak inşaatın tamamlanması ve işletme döneminde İGA İstanbul Havalimanı’na başarıyla liderlik etmiş olan Kadri Samsunlu, altın, finans, enerji, sağlık, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük holdingleri arasında yer alan Ahlatcı Holding’in CEO’su oldu.

Samsunlu CEO görevi yanı sıra, Ahlatcı Holding grup şirketlerinin yönetim kurullarında üye olarak yer alacak. Samsunlu görevine Şubat ayında başlayacak.

KADRİ SAMSUNLU KİMDİR?

Kadri Samsunlu 1968 Çorum’da doğmuştur. 1991’de Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, ABD Missouri Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır.

Eylül 2017’de başlayan İGA İstanbul Havalimanı CEO görevinin öncesinde, Kadri Samsunlu, 1995-2006 yılları arasında, birçok yatırım şirketinde genel müdür ve icra kurulu üyesi olarak deneyim kazanmıştır. 2006’dan itibaren üç yıl boyunca Romanya ve Türkiye’de yatırım ve kurumsal finans danışmanı olarak görev almıştır.

2008-2017 yılları arasında Akfen Holding bünyesinde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve holding iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi olarak görevini yürüten Samsunlu, ardından İGA İstanbul Havalimanı CEO olarak atanmıştır.

CEO olarak görev yaptığı süre boyunca, İGA İstanbul Havalimanı, yolcu deneyimi ve operasyonel mükemmellik alanlarında istikrarlı bir gelişme göstermiştir. Liderliğinde, İGA İstanbul Havalimanı, küresel merkezler arasında dayanıklılık alanında bir referans değeri haline gelmesinin yanı sıra; sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve her koşulda erişilebilirliğe olan bağlılığın bir simgesi olmuştur.

AHLATCI HOLDİNG HAKKINDA

Ahlatcı Holding, finans, döviz, bankacılık, kıymetli madenler, enerji, savunma sanayi, nanoteknoloji, sağlık, otomotiv ve gayrimenkul olmak üzere 7 farklı sektörde 49 şirketi, 5100 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Holding bünyesinde bulunan iki şirket, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. ve Enerya Enerji A.Ş., halka açık olup hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Ahlatcı Holding, Türkiye’de altın üretimi ve ihracatı konusunda 2019, 2022, ve 2023 yılında sektörün ihracaat lideri olmuştur. Holding, ana faaliyet alanı olan kuyumculuk ve altın sektörlerinde Türkiye iç pazarının en büyük üreticilerinden biridir.