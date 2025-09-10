Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Beyoğlu’nun tarihi kimliğini modern yaşamla buluşuyor! EgeYapı GYO, Beyoğlu Hasköy projesinin yapı ruhsatını aldı

Beyoğlu’nun tarihi kimliğini modern yaşamla buluşuyor! EgeYapı GYO, Beyoğlu Hasköy projesinin yapı ruhsatını aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beyoğlu’nun tarihi kimliğini modern yaşamla buluşuyor! EgeYapı GYO, Beyoğlu Hasköy projesinin yapı ruhsatını aldı
EgeYapı GYO, Haber
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EgeYapı GYO, Beyoğlu Hasköy’de geliştireceği yeni projesinin yapı ruhsatını aldı. Söz konusu projenin Ege Yapı GYO portföyünde önemli bir yer tutması bekleniyor.

EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EgeYapı GYO), Beyoğlu Hasköy’de geliştireceği yeni projesinin yapı ruhsatını aldı. Şirketin portföyünde önemli bir yer tutan projenin inşaatına başlanıyor. Şehrin tarihi dokusuyla iç içe, merkezi konumda yer alan Hasköy projesi; mimari yaklaşımı, sosyal yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle öne çıkıyor.

Beyoğlu’nun tarihi kimliğini modern yaşamla buluşuyor! EgeYapı GYO, Beyoğlu Hasköy projesinin yapı ruhsatını aldı - 1. Resim

YATIRIMCI GÜVENİNİ PEKİŞTİREN ADIM

Konuya ilişkin açıklamada bulunan EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, şunları söyledi: “Hasköy projemizin yapı ruhsatını alması, portföyümüzün değerini güçlendiren ve yatırımcılarımıza uzun vadeli güven sağlayan stratejik bir adımdır. İstanbul’un merkezinde hayata geçirilen bu proje, bulunduğu bölgenin gelişimine katkı sunarken yatırımcılarımız açısından da önemli bir güven göstergesi olmuştur. EgeYapı GYO olarak, güçlü projelerle yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer üretmeye devam ediyoruz.” Beyoğlu’nun tarihi kimliğini modern yaşam anlayışıyla buluşturan Hasköy projesi, sunduğu olanaklar, sosyal donatılar ve merkezi lokasyon avantajıyla dikkat çekiyor.

GEÇMİŞ İLE GELECEĞİ BİRLEŞTİRİYOR

Türkiye gayrimenkul geliştirme sektöründeki güçlü mirası ile büyümesini sürdüren ve deneyimli ekibi ile kazançlı projelere imza atan Ege Yapı, başarılarına bir yenisini ekleyerek EgeYapı GYO olarak yatırımcılarına kazançlı ve sürdürülebilir yatırım fırsatları sunuyor. EgeYapı GYO, şehirlerin çehresini değiştiren, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren projeleri ile yaşam alanlarına değer katarken, modern mimari anlayışını, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle birleştirerek, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
1.200 füze ile hedef alındı! Maduro 'ABD doğal kaynaklarımızı ele geçirmek istiyor' dediBeşiktaş'a gitti, Kayseri'ye böyle veda etti: Benim için yeni bir hikaye yazma vakti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savunmanın bütünleşik gücü SYS Grup, Avrupa seferinde - Şirket HaberleriSavunmanın bütünleşik gücü SYS Grup, Avrupa seferindeMoka United, FCA onayı ardından Affiniture Cards Limited’ın satın alımını tamamladı - Şirket HaberleriMoka United, FCA onayı ardından Affiniture Cards Limited’ın satın alımını tamamladıTrendyol, “Yarının Köyleri” Projesini Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurulu kapsamında anlattı - Şirket HaberleriTrendyol, “Yarının Köyleri” Projesini Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurulu kapsamında anlattıOğuz Gıda, WorldFood İstanbul’da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördü - Şirket HaberleriOğuz Gıda, WorldFood İstanbul’da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördüTGRT Haber TV frekansı değişti! - Şirket HaberleriTGRT Haber TV frekansı değişti!YTÜ’den sanayinin yeşil geleceğine yerli katkı: GreenStars - Şirket HaberleriYTÜ’den sanayinin yeşil geleceğine yerli katkı: GreenStars
Sonraki Haber Yükleniyor...