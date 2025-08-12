Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, bu yıl Turkcell'in öncülüğünde ilk kez gerçekleştirilen 5G Konumlandırma Yarışması’nın final etabı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlandı. Yarışmada dereceye giren takımlar, ödüllerini 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2025’te alacak.

Yarışma kapsamında gençlerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yaptığı konuşmada, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti. Koç, “5G Konumlandırma Yarışması, ‘teknolojide yerlilik’ vizyonumuzun çok değerli bir örneği. Teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak, milli bir mesele. Bu hedefe katkı sunan gençlerimizi görmek, ülkemiz adına gurur verici. Türkiye’nin teknolojisini gençlerimizle birlikte geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ülkemizde 2G, 3G ve 4.5G’de standartlarını Turkcell’in belirlediğini söyleyen Koç, “Türkiye’nin en geniş baz istasyonu ağına sahip mobil operatörü olarak yerli mobil altyapımızın adeta ana taşıyıcı kolonuyuz. Frekans tahsisleri tamamlandığında müşterilerimize Turkcell kalitesini 5G’de de sunacağız” şeklinde konuştu.

Turkcell ve TEKNOFEST’in ‘5G Konumlandırma Yarışması’nın final etabı tamamlandı  - 1. Resim

Turkcell’in TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlediği ve şubat ayında başlayan 5G Konumlandırma Yarışması’nın son etabı tamamlandı. İTÜ Ayazağa yerleşkesinde bulunan Turkcell 5G Teknoloji Kampüsü’nde düzenlenen final etabında 14 takım yarıştı. Takımlar, kampüste belirlenen 28 hedef noktanın koordinatlarını, geliştirdikleri yapay zekâ temelli algoritmalar ve orijinal yöntemlerle tahmin etmeye çalıştı. 

‘En İyi Sunum’ ve ‘En Özgün Algoritma’ kategorilerinde prestij ödüllerinin de verildiği yarışmada, hazırladıkları detaylı proje sunumuyla ödüllendirilen takım Çukurova Üniversitesi’nden 5GENCA oldu. En Özgün Algoritma ödülü ise Gazi Üniversitesi’nden ERGENEKON takımına verildi.

Dereceye giren gençler, ödüllerini, 17-21 Eylül arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST’te alacak.

''TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİSİNİ TÜRKİYE'NİN GENÇLERİYLE GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Final etabında gençlerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yaptığı konuşmada, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “T3 Vakfı ile son etabını düzenlediğimiz 5G Konumlandırma Yarışması, ‘teknolojide yerlilik’ vizyonumuzun çok değerli bir örneği. Teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak, milli bir mesele. Bu hedefe katkı sunan gençlerimizi görmek, ülkemiz adına gurur verici. Turkcell olarak, yenilikçi teknolojiler üzerine çalışan gençlerimizi desteklemeyi görevimiz olarak görüyoruz. Gençlerin yanında olmaya, Türkiye’nin teknolojisini gençlerimizle geliştirmeye devam edeceğiz.” 

 ''2G, 3G, 4.5G’DE OLDUĞU GİBİ 5G'DE DE STANDARTLARI TURKCELL BELİRLEYECEK''

Konuşmasında 5G gündemine de değinen Koç, şöyle devam etti: “Bugüne kadar teknoloji alanında ülkemize birçok ilki kazandırdık. Ülkemize ve işimize yaptığımız toplam 28 milyar dolarlık yatırımla sektörümüzün lideriyiz. En geniş baz istasyonu ağına sahip mobil operatör olarak da yerli mobil altyapımızın adeta ana taşıyıcı kolonuyuz. Nasıl ki ülkemizde 2G, 3G ve 4.5G’de standartları Turkcell belirlediyse, 5G’de de öyle olacak. Karadan karaya, karadan denize, nesneden nesneye yaptığımız testlerde çok başarılı sonuçlar elde ettik. Öte yandan 5G bizim için sadece hız değil; his, zekâ ve dönüşüm demek. Makinelerin konuştuğu, şehirlerin düşündüğü, araçların karar verdiği bir dünya kuruluyor. 5G’de de Turkcell kalitesini vatandaşlarımıza sunmak ve hizmet çıtasını daha da yükseğe koymak için katma değeri yüksek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Frekans tahsisleri tamamlandığında müşterilerimize Turkcell kalitesini 5G’de de sunacağız.”.

76 FARKLI ÜNİVERSİTEDEN 343 TAKIM YARIŞTI

76 farklı üniversiteden toplam 343 takımın başvurduğu yarışmada, 64 takım ön elemeleri geçmeyi başardı. Üniversitelerden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ekiplerin katıldığı 5G Konumlandırma Yarışması’nda 14 takım finale kalmaya hak kazandı. Finalist takımlar, 5G test şebekesi verilerini kullanarak en doğru konumlamayı yapacak yapay zekâ destekli modeli geliştirmek ve tahmin edilen konumu sahada fiziki olarak en hızlı şekilde bulabilmek için yarıştı.  

 

