ABD Başkanı Donald Trump’ın 2026 yılı için vaat ettiği ekonomik şahlanış, İran savaşıyla birlikte yerini resesyon korkusuna bıraktı. Yıl başında borsaların yükselişi ve enflasyonun dengelenmesiyle iyimser bir tablo çizen Beyaz Saray, savaşın tetiklediği enerji kriziyle kendi vizyonunu sekteye uğrattı.

ENFLASYON KISKACI

İran operasyonuyla birlikte küresel petrol fiyatları varil başına 103 dolara fırlarken, ABD genelinde benzin fiyatları bir ayda %25 artış gösterdi.

Kaliforniya ve New York gibi bölgelerde fiyatlar çoktan 4,50 - 5,00 dolar bandını zorlamaya başladı.

Yeni çıkan tablo Trump’ın %4’lük büyüme hedefini baltalamakla kalmadı, Federal Rezerv’in faiz indirimi beklentilerini de boşa çıkardı.

Finans piyasaları, savaşın uzama ihtimaline paralel olarak son dönemin en kötü günlerini yaşarken, gıda fiyatlarındaki muhtemel artış Amerikan hane halklarını stagflasyon tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

New York Times'a konuşan Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, ABD ekonomisinin İran savaşından hiç etkilenmediğini düşünüyor.

BORSA VE PİYASALAR TEDİRGİN

ABD piyasaları da savaşın etkisini hissetmeye başladı. S&P 500 endeksi savaşın yoğunlaştığı günlerde yılın en kötü performanslarından birini yaşadı.

Tahvil piyasasında yaşanan hareketlilik konut kredisi faizlerinin yükselmesine yol açtı.

RESESYON TARTIŞMASI BAŞLADI

Goldman Sachs analistleri petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi halinde enflasyonun yıl sonunda yüzde 3’ün üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

İşsizlik oranının da 2026’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,6 seviyesine çıkabileceği düşünülüyor.

ABD genelinde benzin fiyatlarında yaşanan %25’lik ani artış, nakliye maliyetlerini zirveye taşıdı. Ekonomistler söz konusu artışın gıda lojistiğine yansımasının kaçınılmaz olduğunu aktardı.

BENZİN 4 DOLAR YOLUNDA

Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve mevsimsel geçişin birleşmesiyle, galon başına benzin fiyatlarının çok yakında 4 dolar sınırını aşması kaçınılmaz bir son olarak görülüyor.

ABD dünyanın en büyük üreticisi olsa da, küresel arzın üçte birini sağlayan Orta Doğu’daki her aksama doğrudan Amerikan vatandaşının cebini vuruyor. Nakliye devlerinin rotalarını değiştirmesi, maliyetleri daha da yukarı çekiyor.

GasBuddy analisti Patrick De Haan’a göre, fiyat artışının arkasında iki büyük neden var:

İstasyonlar, ham petrol maliyetindeki artış haberini aldığı an fiyat etiketlerini değiştirmeye başladı.

Eyaletlerin daha temiz ama daha pahalı olan "yaz benzini" karışımına geçiş süreci, tam da savaşın patlak verdiği döneme denk geldi.

%80 İHTİMALLE 4 DOLAR, DİZELDE 5 DOLAR

De Haan, önümüzdeki bir ay içinde ulusal ortalamanın 4 dolara ulaşma olasılığını %80 olarak görüyor. Hürmüz Boğazı kapalı kaldığı sürece dizel fiyatlarının 5 doları bulması ise kaçınılmaz görünüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ZENGİNLERİN SIĞINAĞI OLDU

Benzin fiyatlarındaki artışa karşı en büyük savunma olan elektrikli araçlar, yüksek maliyetleri nedeniyle sadece varlıklı kesim için bir alternatif olabildi. Trump yönetiminin enerji verimliliği standartlarını gevşetmesiyle birlikte, yakıt fiyatlarındaki her kuruşluk artış dar gelirli ailelerin bütçesini sarsmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynakları artsa da ABD elektriğinin %60’ı hala fosil yakıtlardan üretiliyor.

BENZİN FİYATLARINDA "JONES YASASI" HAMLESİ: 100 YILLIK KURAL RAFTAN İNİYOR

Başkan Trump, İran operasyonu sonrası kontrolden çıkan benzin fiyatlarını frenlemek için 1920 tarihinden kalma Jones Yasası’nı askıya almayı gündeme getirdi.

Fox News’a konuşan Trump, "Bu kısıtlayıcı bir yasa ama her şeyi inceleyeceğiz, her şey yoluna girecek" diyerek enerji nakliyatında kuralları gevşetebileceğinin sinyalini verdi.

FÜZE STOKLARI KRİTİK SEVİYEDE

ABD basınında yer alan bir diğer iddia ise İsrail’in füze savunma kapasitesine ilişkin oldu.

Semafor’a konuşan ABD’li yetkililer, İsrail’in balistik füze önleyici stoklarının "kritik düzeyde" azaldığını iletti.

İran’ın saldırılarında parça tesirli mühimmat kullanmaya başlaması, İsrail’in savunma envanterini hızla tüketti.

İsrail’in bu savaşa zaten geçen yazdan kalan yetersiz bir stokla girdiği belirlendi.

Yetkililere göre Pentagon stokları da baskı altında. Geçen yılki 12 günlük çatışmada ABD’nin THAAD stokunun dörtte birini tükettiği hatırlatılırken, savunma sanayi şirketlerine üretim kapasitesini artırma çağrısı yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası