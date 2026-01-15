Akaryakıt fiyatlarındaki son değişiklikler milyonlarca sürü tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla beraber benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. İşte güncel akaryakıt fiyatlarına dair son durum...

Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkilemeye devam ediyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurlarındaki, fiyatlar üzerindeki baskıyı arttırıyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR OLDU?

15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla tabelalara benzin, motorin ve LPG'ye indirim veya zam haberi bulunmamaktadır. Son olarak motorine kısa süre önce yapılan 93 kuruşluk indirimin ardından fiyatlar yeniden yukarı yönlü hareket etti. Pazartesi gününü salıya bağlayan gece motorinin litre fiyatına 1,09 TL zam yapıldı. Güncel Brent petrolün varil fiyatı ise 64,39 dolar oldu.

15 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 53.21 TL

Motorinin litresi: 54.81 TL

LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 53.02 TL

Motorinin litresi: 54.62 TL

LPG: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 54.04 TL

Motorinin litresi: 55.87 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 54.37 TL

Motorinin litresi: 56.14 TL

LPG: 29.09 TL

