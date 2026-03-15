Antalya'da kuruyemiş dükkanından çıkan 5 yaşındaki çocuğa, kaldırımda motorlu bisiklet çarptı. Kaza sonrası başını banka vuran çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücüye toplamda 86 bin TL para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Barbaros Caddesi üzerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. 15 yaşındaki Tunahan D.'nin kullandığı motorlu bisiklet, kuruyemişçiden çıkan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet El Hamza'ya çarptı.

Antalyada 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Sürücü 15 yaşında çıktı

KAFASINI BANKA ÇARPTI

Küçük çocuk, çarpmanın etkisiyle başını banka çarpıp sonra yere düştü. Çocuğunu yerde gören anne, panikle yerden kaldırırken korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Korkutan kaza sonrasında küçük çocuk, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ BELGESİ YOKMUŞ

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motorlu bisiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, motorlu bisikletin de aynasının takılı olmadığı tespit edildi.

86 BİN TL PARA CEZASI

Sürücüye belgesiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL, kaldırımda motorlu bisiklet kullanmaktan 5 bin TL, motorlu bisikletin aynasının olmamasından bin TL, motorlu bisiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 86 bin TL para cezası uygulandı.

