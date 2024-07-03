17 Yaş Altı Milli Takımı Dünya Kupası'nda çeyrek finalde! Rakibimiz İspanya
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Türkiye, Almanya'yı 81-54 mağlup etti. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi İspanya oldu.
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi.
17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya'yı 81-54 yenerek çeyrek finale yükseldi.
RAKİBİMİZ İSPANYA
Milli Takım, İspanya ile 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda çeyrek final müsabakasına çıkacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi