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17 Yaş Altı Milli Takımı Dünya Kupası'nda çeyrek finalde! Rakibimiz İspanya

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
17 Yaş Altı Milli Takımı Dünya Kupası&#039;nda çeyrek finalde! Rakibimiz İspanya
İspanya, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Türkiye, Almanya'yı 81-54 mağlup etti. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi İspanya oldu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi.

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya'yı 81-54 yenerek çeyrek finale yükseldi.

RAKİBİMİZ İSPANYA

Milli Takım, İspanya ile 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda çeyrek final müsabakasına çıkacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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