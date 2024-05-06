2022 Dünya Kupası finalinde sahaya inen Nusret FIFA’nın Türk çalışanını işinden etti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na sahaya inip Arjantinli futbolcular ve Dünya Kupası'yla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe damgasını vurmuştu. Gökçe'nin sahaya nasıl indiği belli olurken, FIFA'nın Türk çalışanını da işinden ettiği ortaya çıktı.

Katar’ın başkenti Doha’da, Lusail Stadı’nda oynanan Arjantin-Fransa 2022 Dünya Kupası finalinden sonra sahaya giren hem futbolcularla hem de kupayla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe geceye damgasını vurmuştu. Gökçe'nin sahaya inişinin perde arkası ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre; O dönem FIFA'da çalışan Ersan Gökay, Gökçe’nin ihlallerinden sorumlu tutuldu ve görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Olayın perde arkası, josimarfootball.com sitesinde Sam Kunti imzasıyla yayınlandı.

O dönem FIFA’nın o dönem kıdemli etkinlik kontrolörü olarak çalışan ve 2022 Dünya Kupası sırasında futbolun efsanelerine eşlik etme görevini yerine getiren Gökay'dan FIFA başkanı Gianni Infantino’nun karşılaşmayı izlemesi için şahsen davet ettiği ve ‘benzeri görülmemiş bir VIP erişimi’ talep eden Nusret Gökçe'ye eşlik etmesi istendi. ‘Futbolcuları tebrik etmek istediğini’ söyleyen Gökçe, Gökay'ın kendisine Lusail Stadı'ndaki oyuncu tüneline kadar eşlik etmesini istedi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Gökçe, Arjantin'e karşı büyük bir tutkusu olduğu için oyuncuları tebrik etmek istediğini söyledi. Sonrasına olanlar Gökay şöyle anlattı:

"Bazı oyuncular benim restoranımda yemek yediler beni tanıyorlar” dedi. İkilemde kaldım. Başkanın konuğuydu ve eğer talebini reddetseydim daha sonra beni ona şikayet edebilirdi. Çünkü Infantino'nun yakın arkadaşıydı. Her zaman birbirlerini övüyor ve ikisi de birbirlerine bir numara olduklarını söylüyorlardı. Ona karşı dikkatli olmam gerekiyordu. Ben de kabul ettim ama ona ‘siz sakın sahaya girmeyin’ dedim. Bu yaptığını yapacağını asla düşünmemiştim.”

İŞİNDEN ETTİ

Bu olayın geniş yankı bulması ve soruşturma açılması üzerine Gökay, IFA CFO’su Thomas Peyer ve FIFA'nın kültür ve insandan sorumlu yöneticisi Andy Korner tarafından imzalanan 26 Ocak 2023 tarihli bir mektup aldı. Mektupta FIFA, Gökay'ın eylemlerinin FIFA'nın itibarına ve maddi olmayan değerlerine ciddi zarar verdiğini belirtiyor ve ona üç değişik yaptırım uygulanacağını bildiriyordu. Bunlar resmi bir uyarı, hak ettiği Dünya Kupası ikramiyesinde yüzde 50’lik bir kesinti ile mali sorumlulukları dışında 2026'ya kadar tüm resmi etkinliklerden men edilmesini içeriyordu.

Sonrasında yaptırımlar bununla sınırlı kalması ve 31 Aralık 2023 günü FIFA’ya bir mektup yazan Ersan Gökay, yöneticilere sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesini ve mali uzlaşma ile ilgili bir görüşme yapılmasını teklif etti. Fakat FIFA Tarafların avukatları arasında yaşanan görüşmelerin ardından FIFA, 12 Mart'ta Gökay'a bir fesih mektubu göndererek 3 aylık ihbar süresinin 1 Nisan 2024'te başlayacağını bildirdi. Mektupta FIFA, Gökay'ın görevden alınma nedenini “Davranışlarınız geçmişte birçok kez eleştirilere yol açtı. Özellikle doğrudan amirinize yönelik davranışlar tekrar tekrar gündeme gelen bir konu oldu. Ayrıca 2022 yılı sonunda FIFA Dünya Kupası'nda da büyük bir olay yaşandı” şeklinde açıklıyordu. Bunun üzerine Gökay’ın avukatı FIFA’ya İsviçre yasalarına göre sözleşmenin feshedilemeyeceğini savunan bir mektup daha gönderdi.

Bu yaşananlar üzerine Gökay tüm FIFA çalışanlarına FIFA'yı yeren bir e-posta gönderdi. Gökay'ın attığı mail sonrası FIFA, FIFA Yükümlülükler Kodeksi’nin 337. maddesini gerekçe göstererek, "kurumu, yönetimini ve bazı FIFA çalışanlarını itibarsızlaştırma çabalarınız kabul edilemez ve affedilemez" diyerek iş sözleşmesini derhal geçerli olmak üzere feshetti.