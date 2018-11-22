Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da sezon birçok konuda sıkıntı çekti... Başta sakatlıklar takımın dengesini fazlasıyla bozarken, santrfor eksikliği de gidişatı çok ama çok etkiledi... Geçen sezonun gol kralı Bafétimbi Gomis satıldıktan sonra, yerine transfer yapılmazken takımdaki alternatif forvetler Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş o bölgede görev aldı... Sezonun 12’nci haftası itibarıyla geçen yılla kıyas yapıldığında ortaya ilginç bir sonuç çıktı. Gomis geçen 12 haftada 12 gol kaydederken bu sezon 12 haftalık periyotta Eren Derdiyok 4, Sinan Gümüş 1 gol attı. Geçtiğimiz hafta hazırlık maçında sakatlanan Sinan, ilk yarının devamında olmayacak. O bölgede Eren yalnız kaldı.



Geleceğin elinde

Kanat oyuncusu olan ve Eren kadar gol atan Onyekuru da santrfor için alternatif isimler arasında ama kadro darlığı sebebiyle Eren’in bu haftadan itibaren büyük sorumluluk alması bekleniyor. Çünkü göstereceği performans ve mücadele Galatasaray’daki kariyerini de bir anlamda belirleyecek. Üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle olumsuz bir imaj çizen tecrübeli forvet için bu sürecin son şans olduğu belirtiliyor. 2016 yılında 4 milyon avro bedelle Kasımpaşa’dan transfer edilen Eren, ilk sezonunun ilk bölümündeki performansı dışında beklentilerin çok altında kalmıştı. Senelik 2 milyon 150 bin avro kazanan Eren’in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Dünyanın en iyisi olacağım

G.Saray’ın sol beki Ömer Bayram Hollanda basınına, “Sahada riskler alan bir oyuncuyum. Kendime inanıyorum, dünyanın en iyi sol beki olmak istiyorum. Başarabilir miyim? Bilmiyorum” derken, “Çocukluk arkadaşım Virgil van Dijk’le gurur duyuyorum. O Liverpool’un ben de G.Saray’ın başarısı için ter döküyorum” açıklaması yaptı.



Fenerbahçe olmaz!

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, son günlerde Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönündeki iddialar için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Golcü futbolcu, “Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama Aslan her zaman evinde Aslantepe'de kalacak. Üzgünüm çünkü Aslanlar yüzemez" dedi.