Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde üst üste kritik maçlara çıkacak olan Beşiktaş’ta hem Teknik Direktör Şenol Güneş, hem de yönetim alarma geçti. Kritik maçlardan galibiyetlerle ayrılarak takımın üzerindeki kara bulutları dağıtma stratejisi belirlenirken, bu dönemin ilk engeli olan Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılmanın mutluluğu yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Sarpsborg deplasmanından sonra Galatasaray’ı misafir edecek olan siyah-beyazlılar bu maçlarda da fire vermek istemiyor. Fikret Orman ve ekibinin 3 maçlık galibiyet primini 50’şer bin lira olarak belirlediği öğrenildi. Prim motivasyonu etkisini çabuk gösterdi ve Ankaragücü maçında takım sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu.



Başkan da memnun

Öte yandan Güneş ve ekibinin, para konusunda isyan çıkaran futbolculara genç oyuncularla cevap vermesi yönetimin de elini rahatlattı. Pepe ve Tolgay Arslan’ın alacakları için kulübü şikâyet etmelerinin yanı sıra, Babel’in de 2,1 milyon avroluk maaşının 3,2 milyon avroya yükseltmesini istemesinden sonra yönetim sıkışmıştı. Takımın genç oyuncularla daha dinamik olmasından dolayı memnuniyet duyan Başkan Fikret Orman’ın, gelecek yılların planlaması için de ilham aldığı öğrenildi. Ağırlıklı olarak takımı genç oyunculardan kurmanın maliyet açısından çok avantajlı olmasının yanı sıra, siyah-beyazlı taraftarların da genç oyunculara daha fazla destek vermesi de tribünlerle arası açılan yönetim için en doğru strateji olarak gözüküyor.

Sarpsborg’a bileniyorlar

Beşiktaş, Avrupa Ligi’ndeki Sarpsborg maçı hazırlıklarına start verdi. Antrenman taktik programın yanı sıra yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, 31 yaşına giren Lens için pasta keserken, mutluluklar diledi.

Babel’den hakaret!

Beşiktaş’ta sözleşmesine zam isteyen Ryan Babel’e sosyal medyadan bir taraftar, “200 bin avroya yeniden Kasımpaşa’da oynamak ister misin Kasımpaşalı Babel?” diye sordu. Hollandalı yıldızın ise taraftara ailesiyle ilgili ağır bir ifade kullanması büyük tepki topladı. Babel ardından “Biraz mizahtan anlayın. Dünyadaki en iyi taraftara sahip olduğumuzu düşünüyordum” mesajını paylaştı fakat tepkilerin artması üzerine özür diledi. Siyah-beyazlı kulübün bu skandala tepkisi sert oldu. Yapılan açıklamada oyuncuya savunması alındıktan sonra ceza verileceği kaydedildi. Babel’in kadro dışı kalması gündemde.

Hakem Avusturyalı

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Sarpsborg’la perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı idmanla başladı. UEFA ise Sarpsborg-Beşiktaş mücadelesinin hakemini Avusturyalı Harald Lechner olarak açıkladı.



Oliveira yaklaşıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City, Beşiktaş’ın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Nelson Oliveira’yı elden çıkarmaya hazırlanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Portekizli golcü için ciddi transfer tekliflerine açık olunduğu belirtildi.