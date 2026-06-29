Tahran ile Washington arasında zoraki sağlanan barış sadece 10 gün sürdü. CENTCOM’un anlaşmaya uymamakla suçladığı İran, ABD’nin son saldırılarına “kararlı bir karşılık” verildiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda İran’ın “ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını” gerekçe göstererek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirdi. Komutanlığın açıklamasında, “CENTCOM güçleri Başkomutan’ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda 27 Haziran’da İran’daki çeşitli hedeflere ilave saldırılar düzenledi” denildi..

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İran’ın önceki gün ticari bir gemiye yaptığı saldırılarının ardından ABD’nin karşılık verdiği hatırlatılan açıklamada, İran’a “ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığı” ancak İran’ın petrol taşıyan Panama bandıralı bir gemiye düzenlediği yeni bir İHA saldırısı ile “bu yolu seçmediği” kaydedildi. Açıklamada, “CENTCOM güçleri, İran’ın ticari deniz taşımacılığına yönelik süregelen saldırganlığına doğrudan bir cevap olarak saldırılar gerçekleştirdi. ABD askerî uçakları İran’ın askerî gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, İHA depolama tesislerini ve mayın döşeme kabiliyetlerini hedef aldı” ifadeleri kullanıldı. İran medyası da Keşm Adası ve Sirik şehri yakınlarında patlamalar olduğunu doğruladı.

TAHRAN: SEKİZ ÜSSÜ VURDUK

İran Devrim Muhafızları Ordusundan (DMO) yapılan açıklamada ise ABD’nin son saldırılarına “kararlı bir karşılık” verildiği belirtildi. Açıklamada, DMO Deniz Kuvvetleri ile Hava-Uzay Kuvvetlerinin koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonda, Kuveyt’teki Ali es-Salim Hava Üssü ile Bahreyn’deki Selman Limanı’nda bulunan ABD Beşinci Filosu dahil toplam sekiz önemli ABD askerî tesisinin vurulduğu ifade edildi. Söz konusu operasyonun, Washington yönetiminin İran’a yönelik son askerî saldırılarına misilleme niteliğinde olduğu kaydedildi. Açıklamada, ABD’nin, DMO Deniz Kuvvetlerinin kurallara uymayan bir gemiye yönelik müdahalesini gerekçe göstererek, İran’ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki beş noktasına saldırı düzenlediği aktarıldı.

İRAN DAHA DA SERTLEŞECEK

İran’ın, İslamabad Mutabakat Zaptı uyarınca Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin yönetiminden sorumlu olduğu savunulan açıklamada, kuralları ihlal eden gemilere yönelik müdahalelerin daha da sertleşeceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, gelecekte İran’a yönelik herhangi bir saldırının, gerekçesi veya hedefinin niteliğine bakılmaksızın “ezici bir güçle” karşılık bulacağı ifade edildi. DMO, ateşkesin ihlal edilmesinin İslamabad Mutabakat Zaptı’nın birinci maddesine aykırı olduğunu ve böyle bir durumun devam eden tüm süreçleri durduracağını da vurguladı.

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ARAKÇİ’DEN HÜRMÜZ VE LÜBNAN UYARISI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bağdat’ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile yaptığı ortak açıklamada ABD ile imzalanan mutabakat zaptının Lübnan ile ilgili maddeler de dâhil olmak üzere tüm hükümlerine uyulması gerektiğini belirtti. Arakçi, İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarına devam ettiğini vurgulayarak, Washington yönetimini sorumluluğunu yerine getirmeye ve ateşkesi sağlamak için Tel Aviv yönetimine saldırıları durdurması için baskı yapmaya davet etti. Mutabakat zaptının İsrail tarafından da kabul edildiğini ifade eden Arakçi, Washington’ın İsrail’i işgal ettiği bölgelerden çekilmeye zorlaması gerektiğini söyledi. İranlı Bakan Arakçi, “Bu, mutabakat zaptının ilk maddesiydi” diyerek Lübnan’ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizdi. Abbas Arakçi, ayrıca Hürmüz Boğazı’nın tamamen İran’ın kontrolünde olduğunu öne sürerek “Hürmüz, önümüzdeki 30 gün boyunca tamamen İran’ın gözetimi ve yönetimi altında kalacak ve tüm engeller kaldırıldıktan sonra su yolunun kapasitesi eski hâline getirilecektir. Bu sorumluluk yalnızca İran’a aittir. Herhangi bir müdahale veya tek tarafl ı eylem, durumu daha da kötüleştirecek ve Boğaz’ın yeniden açılmasını geciktirecektir” uyarısını yaptı.

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