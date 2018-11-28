Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları, 3 yıl boyunca beIN SPORTS kanallarından yayınlanacak.
Resmi açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi mücadelelerinin 2020-2021 sezonu sonuna dek bu kanaldan yayınlanacağı aktarıldı.
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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları, 3 yıl boyunca beIN SPORTS kanallarından yayınlanacak.
Resmi açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi mücadelelerinin 2020-2021 sezonu sonuna dek bu kanaldan yayınlanacağı aktarıldı.
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