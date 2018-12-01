Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Türk futbol ve spor tarihinin en ilginç süreçlerinden biri yaşanıyor... Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer kulüpler arasında çok yüksek bir gerilim var... Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla başlayan gerilim, özellikle son bir ay içerisinde giderek arttı. Federasyondan her hafta sarı-kırmızılılara cezalar yağarken, son olarak diğer 17 kulüp de, Kulüpler Birliği çatısı altında Galatasaray’a karşı ortak bir bildiri yayınladı. Kulüpler Birliği, TFF’ye “Hakemler geri dönsün yoksa yapacağımızı biliriz” diyerek meydan okudu. Bu açıklamaya ve Futbol Federasyonunun tavrına karşılık bugün 50 bin Galatasaray taraftarı Beşiktaş derbisi öncesi Futbol Federasyonu ve diğer kulüplere gözdağı verecek.



Takımdan çağrı

Sarı-kırmızılı camia yaşanan olaylar sonrası kenetlenirken bugün stadı doldurması beklenen 50 bin taraftar “Biz tek siz hepiniz” parolasıyla bugün 19.05’te Türk Telekom Stadını inleterek, Beşiktaş derbisi için oyunculara ve teknik heyete destek verecek... Futbolcular da, son dönemde yaşananlar karşısında oldukça hırslı. Bugünkü antrenman için onlar da çağrılar da bulundu. Maicon, “Haydi yarın yeni bir rekor için evimizdeki antrenmana bekliyoruz” ifadelerini kullanırken, Donk da “Haydi hep birlikte 50 bin aslan” dedi. Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbi öncesinde de taraftara açık antrenman yapmış ve yaklaşık 30 bin futbolseverin önünde çalışmıştı.

Samuray sahada

Uzun süren hastalığının ardından Lokomotiv Moskova maçıyla formasına kavuşan Yuto Nagatomo, Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alacak. Moskova’daki maçta Nagatomo’ya forma verip durumunu test eden teknik direktör Fatih Terim, derbide oyuncusuna güveniyor.

BİLDİRİYİ ORMAN YAZDI

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, G.Saray’ın tepkisini çeken Kulüpler Birliği bildirisini Fik-ret Orman’in e-posta ile kendisine attığını, Anadolu takımlarıyla ilgili kısmını da kendisinin eklediğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi Mustafa Cengiz, Fikret Orman’ın kendisine bu bildiriden haberi olmadığını söylediğini açıklamıştı.

Derbiye bileniyorlar

Galatasaray’da dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında tam süre görev alan oyuncular, salonda bireysel yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.