Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Adana Demirspor’u 2-0’la geçen Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası’nın hedefleri arasında yer aldığını belirten Avcı, “Kupa bizim iki hedeflerimizden bir tanesi. Kısa tarihimizde iki finalimiz de var. Bu sene de final oynamak istiyoruz. Zaman almayan oyuncularımız ve sakatlıktan çıkan Arda Turan için iyi bir maç oldu. 60 dakika süre aldı. Ligin en deneyimli hocasına ve futbol kültürü olan bir takıma karşı oynadık. İlk maçtan avantajımız vardı. Oyunun ilk 11-12 dakikasında doğru oynadık. Zaman zaman pas oyunu zaman zaman da geçiş oyunu oynadık. Sakatlık olmaması bizi mutlu etti. Bu turu geçtik. Hafta sonu ligin ilk yarısının son maçını oynayacağız. Yarından itibaren Alanyaspor maçına hazırlanacağız. İkinci yarının planlamasını yaptık ama Alanya maçını kayıpsız geçerek ikinci devre zinde hazırlanmak istiyoruz” dedi.

Abdullah Avcı Jojic’in performansı içinse şunları söyledi:

“Çok iyi bir orta alan oyuncularına sahibim. Jojic de çok kaliteli bir oyuncu. Bugün de performansıyla ön plana çıktı. Umarım böyle oynamaya devam eder.” Avcı, Yılmaz Vural’ın başarı dileklerine de teşekkür etti.

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’e mağlup olarak elenen Adana Demirspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Türkiye’nin en iyi top oynayan takımıyla kafa kafaya mücadele etmek önemliydi” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur’da Medipol Başakşehir’e 2-0 yenilerek kupaya veda eden Yılmaz Vural maç sonu basın toplantısında konuştu. Takımını gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Yılmaz Vural, “Geçen haftaki lig maçındaki kadromuzdan 6 oyuncuya bugün şans verdik. Şans bulmayan oyuncuları da gözlemleme maçı oldu bizim için. Karşımızda Türkiye’nin en iyi top oynayan en iyi oyuncuları ve en iyi hocası bulunan bir takım vardı. Kafa kafaya oynamak güzeldi. İlk yarı sadece bir pozisyon verdik. Böyle önemli bir maçta pozisyon vermeden oynamak bizim için iyi. Ama biz de pozisyon bulmakta zorlandık. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. Bu yağmurda buraya kadar gelen taraftarımız da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başakşehir’e ligde başarı dileklerini ileten Vural, “Abdullah Avcı çok sevdiğim ve aile dostum olan biri. Ligde büyüklerin durumu ortada. Başakşehir’e ligdeki yolunda başarılar diliyorum” yorumunu yaptı.