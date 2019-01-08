Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona Phillip Cocu ile başlayıp kısa süreli Erwin Koeman deneyimi yaşayan Fenerbahçe’de Ersun Yanal farkı her geçen gün biraz daha hissediliyor. Camiayı yakından tanıyan tecrübeli teknik adam futbolculara samimi yaklaşımıyla kaybolan takım ruhunu kısa sürede yeniden oluşturmayı başardı. Düne kadar birbirine selam vermekten dahi kaçınan oyuncular arasında gruplaşmalar son bulurken, futbolcuların performansında ciddi bir artış görülmeye başladı. Tesislerde olduğu gibi kampta da odasının kapısını sürekli olarak oyunculara açık tutan Ersun Yanal bireysel ve toplu görüşmelerle oyunculara kaybettikleri öz güveni yeniden aşılarken, tecrübeli teknik adamın bu konudaki en büyük yardımcısı da yılların tecrübesine sahip idari menajer Volkan Ballı.

COMOLLI SAF DIŞI KALDI

Ersun Yanal ile Volkan Ballı ikilisinin birlikte inşa ettikleri yeni dönemde olmayan ise sportif direktör Damien Comolli. Yanal ve Ballı’yla her türlü sorunları paylaşan oyuncular, güven duydukları bu isimlerin yaklaşımı neticesinde olumlu reaksiyon gösterirken, Comolli sistemin dışında tutuluyor. Yanal öncesi bu işlerle ilgilenen Fransız, tansiyonu yükselmişti. Comolli’nin tarzı bir çok oyuncunun küsmesine, takım içinde bölünmelere sebep olmuştu. Fransız, alınan kötü sonuçlarda, yaşanan krizlerde de beklenen etkiyi yapamayınca takım tam anlamıyla dağılmıştı. Yanal ve Ballı, Comolli’nin enkazını toparlayarak takıma ruh kazandırdı. Şimdi bu olumlu havanın saha skorlarına yansıması bekleniyor.

PROFESYONEL OLDU

G.Saray’da oynadıktan sonra Fenerbahçe altyapısına geçen genç isim Kudret Oben Saraçoğlu profesyonel mukavele imzaladı. 2000 doğumlu orta saha oyuncusunun imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra; Sportif Direktör Damien Comolli ile futbolcunun ailesi de yer aldı.

KAMENI ÇIKMAZI

Fenerbahçe, senelik 2,2 milyon avro ücret verdiği Carlos Kameni’den kurtulmak için her türlü yolu deniyor. Lisansı askıya alınan Kamerunluyu satış listesine koyan sarı-lacivertliler, kiralık tekliflerine de açık. Ancak yönetim, Kameni’nin maaşının bir kısmını ödemeyi göze almış olsa da kimsenin kapıyı çaldığı yok.

YERİMİ KAPTIRMAM

Performansı eleştirilse de Fenerbahçe’nin en skorer ismi olan Frey, rekabetten çekinmediğini söyledi. Yaşadığı sakatlığın ardından toparlanan İsviçreli golcü “Şu ana kadar beş gol attım ama çok daha fazlasını hedefliyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. İkinci yarıda sahada olup skor üretmeye devam edeceğim” dedi