Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig’de son yılların en çok ses getiren transferi olan Burak Yılmaz, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Beşiktaş’ın Antalya’da yaptığı devre arası kamp çalışmalarında sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı olarak çalışan golcü oyuncu, buna rağmen forma istedi. Teknik Direktör Şenol Güneş’le yaptığı görüşmede, cuma günü deplasmanda oynanacak Akhisar maçı için hazır olduğunu söyleyen yıldız oyuncu “Sakatlığım tamamen geçti. Yüzde 100 hazırım Hoca’m” diyerek hocasına hırsını gösterdi. Güneş’in de Burak Yılmaz’ı oynatmak istediği, bunun için kulüp doktorlarından gelecek ‘Oynar’ raporunu beklediği öğrenildi.

AS KADRODA OYNADI

Güneş’in Akhisar karşılaşmasında Burak’a forma vermesi durumunda yıldız oyuncu 68 gün sonra maça çıkmış olacak. 33 yaşındaki oyuncu son olarak 4 Aralık’taki Trabzonspor-Bursaspor maçında forma giymiş, oyundan çıkarken Ünal Karaman ve taraftarlarla yaşadığı diyolag sonrasında kadro dışı bırakılmıştı. Öte yandan siyah-beyazlıların dünkü idmanında Burak Yılmaz bir ilki yaşadı. Yıldız oyuncu Beşiktaş’a transfer olduktan sonra ilk defa antrenmandaki çift kale maçta as kadroda oynadı.

ANKARA’YA GİTTİ

Siyah-beyazlıların Hırvat yıldızı Domagoj Vida, bugün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesine çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’in bir araya geleceği yemeğe katılacak.

BONSERVİSİYLE GİTTİ

Ryan Babel kendisini sezon sonuna kadar Fulham'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bonservisiyle birlikte Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldız, "Takımın ligde kalacağına olan inancım tam. Bunun sebeplerinden biri de benim burada oluşum" dedi.