Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
Yarın:
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
17 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 Şubat Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)
Yarın:
13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)
17 Şubat Pazar:
16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)
16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)
19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18 Şubat Pazartesi:
19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)