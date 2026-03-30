Sağanak yağışlar yurt genelinde etkisini gösterirken Yuvacık Barajı’nda doluluk yüzde 93’e ulaştı, kapaklar açıldı. Susurluk Çayı’nda ise yükselen debi taşkınlara neden oldu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurt genelinde beklenen sağanak başladı. Hafta sonundan bu yana süren yağış, kurak geçen günlerin ardından birçok kentte yüzleri güldürse de bazı bölgelerde ise sel ve su taşkınlarına da sebep oldu.

YUVACIK BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 93

Kocaeli’de içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı, son yağışların ardından kritik seviyelerden çıkarak dolulukta yüzde 93’e ulaştı.

Geçtiğimiz yılın son aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesi kasım ayında yüzde 6’ya, aralık ayında ise son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 3’e kadar gerilemişti. Ancak kış mevsimiyle birlikte havzada etkili olan kar ve sağanak yağışlar, su seviyesini hızla artırdı.

KAPAKLAR AÇILDI

51 milyon metreküp kapasiteye sahip barajda, son ölçümlere göre 47 milyon 65 bin metreküp su bulunduğu açıklandı. Doluluk oranının yüzde 93’e ulaşması ve önümüzdeki günlerde yeni yağışların beklenmesi üzerine barajda kontrollü su tahliyesine geçildi.

Bu kapsamda baraj kapakları açılarak Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı. Yetkililer, hem taşkın riskini önlemek hem de su seviyesini dengelemek amacıyla tahliyenin kontrollü şekilde sürdürüleceğini belirtti.

SUSURLUK ÇAYI'NDA SULAR YÜKSELDİ

Öte yandan Balıkesir’in Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı, son yağışların ardından adeta alarm vermeye başladı. Debisi hızla yükselen çayda suyun akış hızı gözle görülür şekilde artarken, bazı bölgelerde yatağın genişlediği ve taşkınların yaşandığı görüldü.

Artan su seviyesinin, doluluk oranı kritik seviyeye ulaşan Çaygören Barajı ile bağlantılı olduğu iddia edildi. İki gün önce Sındırgı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çaygören Barajı’na gelen akış sonucunda baraj kapasitesi yüzde 98 seviyesine ulaşmıştır. Baraj güvenliğini tehlikeye atmamak için dolu savaktan kontrollü olarak su bırakılması planlanmaktadır, vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamanın ardından saatler içinde Susurluk Çayı’nda gözle görülür bir yükseliş yaşandı. Yer yer taşkınların meydana geldiği bölgede bazı tarım arazileri su altında kaldı.

