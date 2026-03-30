İstanbul Silivri'de piyasaya sürülmek üzere satışa hazırlanan 306 kilo at eti, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul’un Silivri ilçesinde, at etinin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

PİYASA DEĞERİ 150 BİN TL

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Beyciler Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 306 kilo satışa hazır at eti ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda Durmuş S., Nedim B. ve İbrahim A. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “halk sağlığını tehdit” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, yarın adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği belirtildi.

