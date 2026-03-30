İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 'at eti' skandalı! Satışa hazırken ele geçirildi
İstanbul Silivri'de piyasaya sürülmek üzere satışa hazırlanan 306 kilo at eti, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Özetle
Gündem 50 dk önce
İstanbul'un Silivri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 306 kilo at eti ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyon, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beyciler Mahallesi'nde bir adrese yapıldı.
- Ele geçirilen at etinin piyasa değerinin yaklaşık 150 bin TL olduğu belirtildi.
- Gözaltına alınan şüphelilerin Durmuş S., Nedim B. ve İbrahim A. isimli kişiler olduğu öğrenildi.
- Şüpheliler hakkında “halk sağlığını tehdit” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
- Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
İstanbul’un Silivri ilçesinde, at etinin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
PİYASA DEĞERİ 150 BİN TL
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Beyciler Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 306 kilo satışa hazır at eti ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda Durmuş S., Nedim B. ve İbrahim A. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “halk sağlığını tehdit” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, yarın adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği belirtildi.
