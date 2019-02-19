Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 12 oyuncusundan sadece Skrtel ve Şener’i kadroda tutmayı planlayan Fenerbahçe, ilk neşteri forvet hattına vuracak. Devre arasında savunma ve orta sahaya önemli takviyeler yapan, ancak golcü girişimlerinden sonuç alamayan yönetim, Ersun Yanal’ın verdiği rapor doğrultusunda harekete geçti. Takımdaki en büyük problemin son vuruş eksikliği olduğunu belirten Yanal’ın, golcülerin skora yeteri kadar katkı sağlamamasını vurgulaması üzerine sezon sonunda sözleşmesi bitecek Soldado ile kiralık olan Slimani’nin üzeri çizildi. 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Frey’i elden çıkarmak için de çalışmalar başladı. Bu üç oyuncuyla da yolları ayıracak olan Fenerbahçe, yeni sezonda birbiriyle yarışacak iki üst düzey golcü transferi planlıyor. Ayrıca, bir de gelecek vaat eden genç bir kabiliyetin kadroya dâhil edilmesi düşünülüyor.

HEDEF AVRUPA PAZARI

Teknik direktör Ersun Yanal’ın kafasında bazı isimleri belirlediği belirtilirken yönetimin, Yanal ile Comolli arasında yapılacak değerlendirme toplantısından sonra operasyonu başlatacağı belirtiliyor. Kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntıları ve devam eden finansal fair play anlaşmasını da göz önünde bulunduran yönetimin, transferi fiyatlar tavan yapmadan bitirmek istediği ifade ediliyor. İsim konusunda tam ise bir sessizlik hakim. Ancak daha önceki görüşmelerinde Yanal ile Comolli’nin birkaç isim konusunda fikir birliğinde olduğu öne sürüldü. Oyuncular hakkında henüz detaylı bir bilgi sızmasa da İngiltere ve Fransa’da top koşturan yıldızlarında gündemde olduğu, ayrıca Avrupa’da top koşturan Türk gençlerinin de yakından takip edildiği biliniyor.

MECBUREN SLIMANI

Avrupa Ligi’nde Zenit’e konuk olacak Fenerbahçe’de hazırlıklar başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ise kadrosunu şimdiden belirledi. Kadıköy’de 1-0 kazanan ekipte fazla bir değişiklik planlamayan tecrübeli teknik adam, sağ bekte kart cezalısı Isla’nın yerine Şener’i hazırlıyor. Sol açıkta ise Valbuena’nın yerine Ayew formaya yakın duruyor. Tedavisi devam eden Tolgay’dan bu karşılaşmada da yararlanamayacak olan Yanal, Soldado UEFA listesinde olmadığı için golcü tercihini ise yine Islam Slimani’den yana kullanacak. Cezayirlinin saç baş yolduran performansına rağmen Ersun Hoca, Frey’i ilk on birde düşünmüyor. Bu arada Benzia’nın da eksikler sebebiyle kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Slimani’yle özel bir görüşme yapan Yanal’ın Cezayirli yıldıza “Ben senin kabiliyetlerine güveniyorum ve bütün eleştirilere rağmen arkanda duruyorum. Ama artık senin de beklentilere cevap vermen gerek” uyarısında bulunduğu belirtildi.

DAR ALANDA ZENIT HAZIRLIĞI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında perşembe günü oynayacağı Zenit maçı hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Ersun Yanal yönetiminde salonda başlayan çalışma sahada devam etti. Oyuncular pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

SKRTEL SEZON SONU GİDİYOR

Devre arasında adı Juventus ve Barcelona ile anılan ancak F.Bahçe’de kalan Martin Skrtel, sezon sonunda Türkiye’ye veda edecek. Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenileme talebini geri çeviren Slovak stoper, Çin, ABD ve Arap takımlarından gelen astronomik teklifleri değerlendirmek istiyor. Yedek kalmak istemeyen ancak F.Bahçe’nin ücretinde indirim yapmasına da sıcak bakmayan Skrtel hem 11’de görev yapacağı hem de yüksek ücret alacağı bir takımla anlaşmak istiyor. Slovak yıldızı iknaya çalışan yönetim, ayrılık ihtimaline karşı B planı da yapıyor. Skrtel’in yerine ilk aday Milan’da ter döken Cristian Zapata.

BEŞİKTAŞ’A BİLENİYOR

Kadıköy’deki Zenit maçı öncesi ısınırken sakatlanan Tolgay Arslan’dan sevindirici haber geldi. Tedavisi tamamlanan tecrübeli oyuncu bugün takımla idmanlara başladı. Ersun Yanal’ın Tolgay’ı Zenit deplasmanında riske etmeyeceği, gözdesini Beşiktaş derbisine saklayacağı öğrenildi.

KENDİNDEN EMİN

F.Bahçe formasıyla ilk sınavını verdiği Konya maçında vasatı aşamayan Miha Zajc, zaman ihtiyacı olduğunu söyledi. Sloven mücevheri lakaplı 24 yaşındaki oyuncu “İlk maçında gol atmak isterdim ama olmadı” derken “Ben 10 numarayım, gollerim ve asistlerimle takıma katlı sağlayacağım” ifadesinde bulundu.

HIRS YAPTI

Konya maçında Isla’nın cezalı olmasına rağmen yerini Dirar’a kaptıran Şener, Zenit deplasmanında Yanal’ın gözüne girmekte kararlı. Dirar, Avrupa listesinde olmadığı için Isla’nın yerinde alternatifsiz kalan Şener “Ben rekabetten çekinmem. Yarışacağım ve formayı bir daha çıkarmayacağım” iddiasında bulundu.