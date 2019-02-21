Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in 23. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.15'te Volkswagen Arena'da Darüşşafaka'ya konuk olacak. Ligde geride kalan 22 haftada Sarı-lacivertliler 19 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunurken, Daçka ise 3 galibiyet, 19 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

6. RANDEVU

Darüüşafaka ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener 3 kez parkeden galip ayrılırken, Daçka ise 2 kez rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 100-79 gibi farklı bir skorla kazandı.

Ligde Fenerbahçe 84.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Darüşşafaka ise 75.0 sayı ortalamasıyla oynuyor.