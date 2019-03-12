Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray geçen hafta Erzurum'da kaybettiği 2 puanla şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı. Birçok otorite şimdiden Başakşehir'i şampiyon ilan etse de Fatih Terim ve öğrencileri inançlarını kaybetmemişti. Cimbom'un önünde 10 maç vardı ve o 10 maçtan ilki dün gece sahnelendi. Rakip Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor'uydu. Galatasaray'da Diagne 11'de yer alırken merkez orta sahadaki kurgu dikkat çekiciydi. Emre Akbaba ile Belhanda'yı beraber kullanan Terim üçüncü merkez oyuncusu olarak da Ndiaye'yi seçmişti. G.Saray hücumcu bir kimlikle maça başlarken baskıyı kısa sürede kurdu. Çizgileri de sık kullanan sarı-kırmızılılar sağlı sollu ataklarla Antalya'nın gardını kısa sürede düşürmek istedi. Özellikle Belhanda'nın etkinliği G.Saray'ın hücum aksiyonlarına olumlu yansıdı. 17'de solda topla buluşan Diagne terse döndü. Feghouli sağ çaprazdan çok sert vurdu Doğukan'a çarpan top kaleciyi şaşırttı ve top ağlarla buluştu: 1-0. Golü erken bulan G.Saray öne geçtikten sonra tempoyu düşürdü.

Muslera böyle istedi

Gole kadar tehdit oluşturmakta zorlanan Akdeniz ekibi ilk yarının son bölümünde Galatasaray'a zor anlar yaşattı. 34'te sağdan kullanılan köşe vuruşunda Bahadır yakın mesafeden çok sert kafa vuruşu yaptı ama Muslera harika bir kurtarışla topun ağlara gitmesine izin vermedi. 40'ta Doukara ceza sahası dışından mükemmel vurdu Muslera aynı güzellikle topu çıkardı. Devreye üstün giren G.Saray ikinci yarıya Donk-Emre Akbaba değişikliğiyle başladı. Galatasaray'ın dengeli, orta sahayı tutan bir profil çizmesi bekleniyordu fakat sarı-kırmızılılar büyük açıklıklar verdi ve 65'e kadar büyük terler döktü. 61'de Diego'nun şutunu Muslera çeldi. 63 sağdan kullanılan kornerde Doğukan'ın kafası direkte patladı. Pozisyonun devamında Diego'nun volesinde Muslera yine kalesinde devleşti... Sonrasında ise Galatasaray'ın golleri geldi üst üste. Onyekuru ve Ndiaye'nin gollerine Diagne de eşlik etti ve Cimbom farklı kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Yükselen Onyekuru

G.Saray'da yükselen formuyla sezona damga vuran Henry Onyekuru dün de işi başındaydı. Nijeryalı futbolcu, "Her zaman söylediğim bir şey var. Gol atıyorsam, tek başıma atmıyorum. Takım arkadaşlarımın yardımıyla atıyorum, onlarsız bir şey yapamam. Daha fazlasını da ilerleyen dönemde getireceğimi düşünüyorum. Şampiyonluk yarışında kazanarak devam etmek istiyoruz" açıklaması yaptı.

Gollerimin devamı gelecek

Galatasaray'a geldiğinden beri bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Diagne dün kendine geldi. Senegalli futbolcu Feghouli'nin golünde asist yaparken, uzatmada golünü de atarak büyük sevinç yaşadı. Diagne, "Buraya gol atmak için geldim. Tabii ki gol atmak benim için önemliydi. Daha fazlası da gelecek. Attığınız zaman devamı geliyor, bu güvenle ilgili bir şey'' açıklaması yaptı.

Aslan payı Fatih Hoca’nın

Dün üst düzey oynayan ve skora da katkı yapan Badou Ndiaye, "Hoca bizim oyunumuzu etkiliyor, geliştirmemiz için taktikler veriyor. Biz kendimizi eleştirmek için buradayız. Benim golümden daha önemli olan 3 puandı" ifadelerini kullanırken, "Her maçı ayrı değerlendirmek gerekiyor, hepsinin farklı özellikleri var. Hafta içinde iyi çalışıp, Bursaspor maçından da 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

Feghouli öyle coştu ki!

Galatasaray'ın son dönemde yükselen isimlerinden Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçını da boş geçmedi ve kariyer rekorunu kırdı. Cezayirli oyuncu, bu sezon 8. defa ağları sarstı ve kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, daha önce 2013-2014'ü ve geçen sezonu 7 golle tamamlamıştı. Feghouli'nin performansı dün akşam Fransız basınının da manşetlerini süsledi.

Yedi net kurtarış yaptı

Muslera dün G.Saraylı taraftarların gönlünü bir kere daha fethetti. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öndeyken ikinci yarının ilk bölümlerinde Antalya'nın yakaladığı pozisyonlarda kritik kurtarışlar yapan Muslera takımını ayakta tuttu. Uruguaylı eldiven tam 7 gollük vuruşu kurtardı. Onun için en ilginç sözü rakip teknik adam Bülent Korkmaz söyledi: Muslera yüzünden mağlup olduk. Oyunun kırılma anlarında onun kurtarışları vardı...