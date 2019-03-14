Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sarı-kırmızılılarda dün divan kurulu toplantısı vardı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’ndaki toplantıda “ibra” ve genel kurulu yöneten Metin Sinan Aslan’ın disipline sevki konuşuldu. Başkan Mustafa Cengiz eleştirilere cevap verirken mali konulardan çok Metin Sinan Aslan’ın gündeme getirilmesine sitem etti. “Makamı yıpratırsanız kendinizi yıpratırsınız. Galatasaray ruhunu yitirmeyelim” diyen Cengiz, “Lütfen birbirimize yaklaşırken dostça yaklaşalım. Maalesef bizi göreve getiren önemli konular hiç konuşulmuyor. Öncelik mali sıkıntılar değil, idari problemler oldu. Metin Sinan Kardeş’im toplantının ana maddesi hâline geldi” dedi.

Var olma savaşı

Metin Sinan Aslan’ın olağanüstü genel kurulu yönetirken hata yaptığını ifade eden Başkan Cengiz “Ya kırmızı ışıkta duracağız ya da geçeceğiz. Kurallara uyarsanız demokrasi gelişir. Uymazsanız anarşi ve kaos olur. Metin Aslan tüzüğe uygun davranışta bulundu. Mahkemeye verilirse o mahkeme iptal olur ama ben böyle bir şey düşünmedim. Metin Aslan kabul ederse önümüzdeki genel kurulu yönetmesi için öneririm. Galatasaray bir var olma savaşı içinde. Beka savaşı varsa Galatasaray için var. Bu konuya kimse aldırmıyor” ifadesini kullandı.

En değerlisiyiz

“Biz borsanın en değerli şirketiyiz” diyen ve devam eden Cengiz “Öz varlıklarımızı -600’den -300’e indirdik. İlk defa kar ettik. Aleyhimizdeki tezgahlara rağmen CAS görüşmesi kazandık. O hakemler kurulu doğrudan bizi menedebilirdi” dedi. Üyelik başvurusu reddedilen 139 kişinin kesinlikle üye yapılacağını vurgulayan Mustafa Başkan ibra konusunda ise “Adnan Polat dönemindeki olaylardan sonra Yargıtay’ın aldığı karar sonrası idari ibrasızlık geçersizdir. Bu tabloya bakıp mali ibrasızlığı verebiliyorsanız verin” şeklinde konuştu.

DUYGUN YARSUVAT’IN TEPKİSİ...

Köfte tartışması

Divanda söz alan eski başkan Duygun Yarsuvat, Metin Sinan Aslan konusunda mevcut yönetimi eleştirip “Galatasaray’da bir şeyler oluyor. Tam 114 senelik bir çınar, bu çınarın köklerine baltalar vurmaya çalışıyorlar. Buna mâni olmamız gerekir. Bu kadar süre geçmişken genel kurulu yöneten kişiyi disiplin kuruluna sevk edemezsiniz. Kim akıl verdi bilmiyorum ama lütfen Sayın Başkan, başka kişilerden akıl almayın. Size yanlış akıl veriyorlar. Mesela bize ‘köfte’ demek gibi, bunlarda da başka birilerinden fikir aldığınızı düşünüyorum” dedi. Mustafa Cengiz, Yarvusat’a cevap verdi: Hiç kimseye köfte demedim. Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz. Yeter, ayıp! Bazen dilim beynimden önümde gidiyor. Bu kötü mü bilmiyorum. Ben orada yediğimiz köfteler midemizi tırmalar dedim. Ben size demedim. Kendime derim size demem.

HAFİFE ALMAK YOK

Timsah’a dikkat!

Lider Başakşehir’i takibe devam eden Galatasaray, hafta sonu Bursaspor ile deplasmanda önemli müsabaka oynayacak. Şampiyonluk yürüyüşünü etkileyecek karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Terim öğrencilerine bir dizi uyarılar hazırladı. Sondan 4’üncü olmasına rağmen en az yenilgi alan 4. takım olan yeşil-beyazlıları masaya yatıran Terim, kritik deplasmanda üç puan hedefliyor. Dış sahada 18 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, rakibin son sıralarda yer almasına aldanmayacak. Bursaspor 22 golle ligin en az gol atan takımı ancak yediği 28 golle ligin en az gol yiyen üçüncü ekibi durumunda. Bunun altını çizen Terim, rakip savunmayı açmak için hafta içi hücum oyuncularına özel çalışmalar yaptıracak.

GÖZE BİR GİRDİ...

Taşdemir formayı vermiyor

Devre arasında kadroya katılan ve uzun süredir sakatlığı kafalarda soru işareti oluşturan Emre Taşdemir, bulduğu şansı iyi kullandı. Kasımpaşa maçıyla başlayan çıkışını kupada ve sonrasında ligde de devam ettiren genç sol bek özellikle hücuma katkısıyla takdir topladı. Teknik direktör Fatih Terim’in Bursaspor maçında da Emre Taşdemir’i düşündüğü ve Nagatomo’yu riske etmeyeceği öğrenildi. Bu arada Terim, Emre Akbaba’nın da fiziki olarak daha da hazır hâle getirilmesini istedi.

GARRY’DEN ESKİ HOCASINA:

Terim harika bir antrenör

Galatasaray’ın devre arası 9 milyon avroya Al Ittihad’a sattığı Garry Rodrigues, Yunanistan’da yayım yapan Gazzetta.gr’ye özel bir röportaj verdi. PAOK ve Galatasaray’da oynayarak geleceğini garanti altına aldığını belirten kanat oyuncusu Fatih Terim için “Harika bir antrenör. Ondan kesinlikle bir şeyler öğreniyorsunuz” dedi. Rodrigues, Newcastle’a transferinin ise çok yüksek paralar istendiği için olmadığını söyledi.