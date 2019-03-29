Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MUSTAFA KORKUSUZ

Fiziksel güce ihtiyaç duyulan ligimizde, geride kalan 234 karşılaşmada, tam 6 bin 548 faul yapıldı. Maç başına 27,98’lik faul ortalamasıyla Süper Lig, Avrupa’nın en sert ligi oldu. İspanya ve İtalya liglerindeki faul sayıları bizden daha fazla olsa da 46 maç fazla oynadıkları için maç başı ortalamasında alt sıramızda yer alıyorlar. En şaşırtıcı istatistik ise İngiltere’den geldi. Bu sezon 304 maç oynanan Premier Lig’de sadece 6 bin 353 faul yapıldı ve maç başı 20,90’lık bir ortalama yakalandı. Ada’da, Süper Lig’den 70 maç fazla oynanmasına rağmen Türkiye’de 195 faul fazla yapıldı.

En sert takım Alanya

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 26 haftanın ardından en çok faul yapan takım ise Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibi, sezon boyunca rakiplerine 422 faul yaptı. Turunculular, maç başına 16,2’lik bir ortalama yakaladı. A. Alanyaspor, en yakın takipçisi Beşiktaş’tan 28 faul fazla yaptı. Galatasaray ise rakiplerine en az faul yapan takım oldu. Sarı kırmızılılar, 26 hafta boyunca sadece 308 defa faul yaptı. Fatih Terim’in öğrencileri, maç başına 11,8’lik bir ortalama yakaladı. Rakipleri tarafından en çok faul yapılan takım ise Akhisarspor. Ligin son sırasında yer alan Ege temsilcisi, sezon boyunca 387 faule maruz kaldı.