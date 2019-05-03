Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray 22’nci şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Zaferin en kritik virajı ise bu hafta oynanacak Beşiktaş derbisi. Teknik direktör Fatih Terim, pazar günü oynanacak mücadeleye oyuncularını hem taktik hem de psikolojik açıdan sıkı şekilde hazırlıyor. Bütün oyuncularıyla tek tek ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş’a boş alan bırakmamalarını, topun kontrolünün kendilerinde olması gerektiğini ve her şeyden önce sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini üstüne basa basa anlatıyor. Derbilerde fark oluşturacak oyuncuya her zaman ihtiyaç olduğunun söyleyen Terim, Feghouli ve Onyekuru’nun formundan memnun olsa da Belhanda’ya ayrı bir parantez açmış durumda. Ligdeki Yeni Malatya maçından bu yana problemleri artan yıldız isimle özel görüşme yapan Terim, Faslı yıldızın üzerine titriyor.

Muslera’dan geçit yok

“Derbide kilidi açacak isim sen olacaksın” diyerek motive ettiği Belhanda’ya güvendiğini belirten Terim Faslı oyuncudan bol bol kaleye şut çekmesini istedi. Dünkü çalışmada hırsıyla göze batan Belhanda, klas vuruşla güzel bir gole imza atarken, Terim’e kendisine olan güvenini boşa çıkarmayacağının sözünü verdi. Tecrübeli teknik adamın en büyük güvencelerinden bir diğeri ise Fernando Muslera... Taffarel yönetiminde özel idmanlarla derbiye hazırlanan Muslera, hem Brezilyalı hocasını hem de diğer kaleci antrenörü Fadıl Koşutan’ı kendisine bir defa daha hayran bıraktı. Çalışmalarda topun kaleye girmesine geçit vermeyen Uruguaylı “Ben bu maçta gol yemem” sinyalini verdi. Terim, Muslera’nın yanına giderek yıldız kaleciyi tebrik etti.

Gol atacağım hissediyorum

Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu Ryan Donk, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk düğümünü çözecek bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Hollandalı “Kendi sahamızda oynuyoruz. Maça iyi başlamamız lazım. Taraftarımızın desteğiyle galip geleceğimize inanıyorum” dedi. Fenerbahçe derbisinde gol attığını hatırlatan Donk “Yeniden bir duran topta çıkıp gol atabilirim. Böyle bir hissiyatım var. Bugünlerde böyle bir gol gelebilir ama umarım forvet arkadaşlarım üzerine düşen görevi yapar, bu mutluluğu ve gururu yaşarlar” ifadelerini kullandı.

Hedefim şampiyonluk

∂ Takımın yıldızlarından Henry Onyekuru da, Beşiktaş derbisini kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. İçeri katederek attığı gollerden mutluluk duyduğunu dile getiren Nijeryalı oyuncu “Umarım Beşiktaş maçında da bu tip pozisyonları yakalarım” yorumunu yaptı. İngiltere’nin Everton kulübünden sezon başında kiralanan Onyekuru, Galatasaray’da devam etmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine “Şu anda önümüzdeki dört maça odaklanmak istiyorum. En büyük hedefim şampiyonluk yaşamak. Ondan sonrasını hep beraber görürüz” cevabını verdi.

Derbinin hakemi Yıldırım

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik maçta Bülent Yıldırım düdük çalacak. Kariyerindeki 13. derbisine çıkacak Yıldırım daha önce dört defa Galatasaray-Beşiktaş maçında görev aldı. Yıldırım’ın yönettiği ve iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray ile Beşiktaş birer kere sahadan galibiyetle ayrıldı, iki karşılaşma da berabere bitti.