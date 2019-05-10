Kulüpten yapılan açıklamada, Ryan Babel'in formasını giydiği Fulham'da şubat ayında görevine son verilen Claudio  Ranieri'nin ardından geçici olarak takımı çalıştırmaya başlayan 38 yaşındaki  İngiliz teknik adam ile 2 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
 
Futbolculuğu döneminde Fulham'ın kaptanlığını da yapan Parker, teknik  direktör olarak görev aldığı 9 maçta 3 galibiyete imza atmasına rağmen takımını  ligde tutmayı başaramamıştı.
 
Gelecek sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Fulham,  Premier Lig'in son haftası öncesi 26 puanla 19. sırada yer alıyor.