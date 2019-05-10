Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamada, Ryan Babel'in formasını giydiği Fulham'da şubat ayında görevine son verilen Claudio Ranieri'nin ardından geçici olarak takımı çalıştırmaya başlayan 38 yaşındaki İngiliz teknik adam ile 2 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.



Futbolculuğu döneminde Fulham'ın kaptanlığını da yapan Parker, teknik direktör olarak görev aldığı 9 maçta 3 galibiyete imza atmasına rağmen takımını ligde tutmayı başaramamıştı.



Gelecek sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Fulham, Premier Lig'in son haftası öncesi 26 puanla 19. sırada yer alıyor.