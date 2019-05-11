Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Akhisar canlı izle, Fenerbahçe Akhisarspor şifresiz izle, FB Akhisar maçı canlı skor, FB Akhisar şifresiz kanal, Fenerbahçe Akhisar bein sports... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Akhisarspor'u ağırlıyor. Evinde taraftar desteğini arkasına alan sarı kacivertliler, karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak düşme potasından biraz daha uzaklaşmak istiyor. Ligde kalmak isteyen Akhisarspor ise deplasmanda kazanmak zorunda. Heyecanla beklenen karşılaşmaya dair detaylar sizlerle...

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Fenerbahçe Akhisarspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçı yukarıda paylaştığımız linkten takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Akhisarspor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado

Akhisarspor: Fatih- Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Zeki, Sissoko, Barbosa, Bilal, Regattin (Manu), Cikalleshi

Ligde geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyetle rahatlayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 37 puan ve averajla 12. sırada girdi.

Fenerbahçe’de cezaları sona eren Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar, Akhisarspor karşısında görev alabilecek. Cezalı Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Michael Frey ise kadroda yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.