Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftası yıllarca unutulmayacak tarihî bir finale şahitlik edecek. Bir tarafta 66 puan ve averajla lider Galatasaray, diğer tarafta aynı puanda takipçisi Başakşehir… Saatler 19.00’u gösterdiğinde 90 dakika sürecek bir heyecan fırtınası start alacak. Türk Telekom Stadı’ndaki ‘Sezon finali’ni Cüneyt Çakır yönetecek. Son düdük çaldığında ise tabelada üstünlüğü bulunan taraf şampiyonluk turunu atacak. Galatasaray ile Başakşehir arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. Dolayısıyla galip gelen taraf ikili averajı da eline geçireceğinden bu maçın galibi son hafta alınacak sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Heyecan fırtınası

Karşılaşmanın berabere bitmesi hâlinde şampiyonluk turu son haftaya kalacak. Beraberlikte iki takım arasında ikili averaj üstünlüğü olmayacağından genel averaja bakılacak. Genel averajda ise Galatasaray’ın 8 gollük artısı var. Ligin son haftasında Medipol Başakşehir sahasında Alanya’yı ağırlarken, Galatasaray Sivas deplasmanında ter dökecek. Daha beş gün önce Sivas’ta Akhisar karşısında Ziraat Türkiye Kupası’nı havaya kaldıran Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmak için varını yoğunu ortaya koyacak. M. Başakşehir ise son yıllarda son haftalara kadar kovaladığı ama bir türlü yakalayamadığı şampiyonluğa uzanmak için elinden geleni yapacak.

Terim 8'in peşinde

Süper Lig’de 7 defayla en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Fatih Terim, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak rekorunu bir adım daha yukarı taşımaya çalışacak. Şampiyonluk hâlinde Galatasaray’daki kupa sayısını 19’a çıkaracak Terim, ayrıca üçüncü defa bir sezonu ‘çifte kupayla’ tamamlayıp rekor kıracak.

Şampiyonlar Ligi'ne bilet

G.Saray ile Başakşehir arasındaki maçın galibi aynı zamanda Şampiyonlar Ligi için şimdiden yerini ayırtacak. Ligi ikinci bitiren taraf ise ön elemelerden geçmek zorunda kalacak. Cimbom kazanırsa Devler Ligi’nde 16. defa yer alacak. Başakşehir kazanırsa daha önce ön elemede Sevilla’ya takılıp gidemediği müthiş arenada ilk defa yer alacak.

Gençler şampiyon

U17 Elit A Ligi’nde Medipol Başakşehir’i 2-0 yenen Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 26’da Erencan Yardımcı ile 63’te Bozan Uymaz kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray U17 takımı şampiyon oldu.

35 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, M. Başakşehir maçında puan alması durumunda sahasındaki yenilmezlik rekorunu 36 maça çıkaracak. TT Stadı’nda son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında elde ettiği 35 maçlık kendi rekorunu kırmış olacak.

EPUREANU, BA, ARDA YOK, EMRE BELKİ...

Sezonun en kritik karşılaşması öncesinde Başakşehir’e sakatlık oyunculardan iyi haber gelmedi. Haftalar önce sezonu kapatan Epureanu’nun yanı sıra bir süredir sakatlığı bulunan Demba Ba’nın bu karşılaşmada yer almayacağı biliniyordu. Ancak takımın kaptanı Emre Belözoğlu ile Arda Turan’ın maç saatine kadar iyileştirilmesi umuluyordu. Ancak turuncu-lacivertlilerden gelen haberlerde Arda’nın oynamasının mümkün olmadığı Emre’nin durumunun da maç saatine kadar gözlemleneceği belirtildi.