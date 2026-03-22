İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olay sonrası ''İstanbul'da deprem mi oldu, Fatih'te patlama mı oldu?'' soruları gündeme taşındı.

İstanbul'da deprem mi oldu, Fatih'te patlama mı oldu soruları kamuoyunca cevap ararken Ebe Sokak’ta bulunan iki binanın patlama sonucu çöktüğü bildirildi. Yaşanan olayla ilgili ise Valilik açıklaması geldi. İşte detaylar...

Valilikten açıklama geldi! İstanbulda deprem mi oldu, Fatihte bina neden çöktü?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre bugün İstanbul genelinde ciddi büyüklükte bir deprem yaşanmadı. Bölgedeki son depremler Balıkesir, Kütahya, Manisa ve Malatya çevresinde küçük çaplı olarak kaydedildi.

FATİH'TE PATLAMA MI OLDU?

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta öğle saatlerinde iki bina çöktü. İlk incelemelere göre Fatih'teki binada çökme doğal gaz kaynaklı patlama sonucunda gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle bitişik binalarda ciddi hasar meydana gelirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalara başladı.

FATİH'TE ÇÖKEN BİNADA ÖLÜ VAR MI?

Çökme sırasında binalarda 5 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu 3 kişi kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarılması için arama ve kurtarma operasyonları devam ediyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

22 MART SON DEPREMLER AFAD

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer 2026-03-22 12:10:38 39.24444 28.04333 10.52 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-22 12:09:01 39.27722 28.95028 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2026-03-22 12:01:29 39.24361 29.01722 12.55 ML 1.6 Simav (Kütahya) 2026-03-22 12:00:10 39.15056 28.25361 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-22 11:57:24 39.25528 27.8925 7.07 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa) 2026-03-22 11:36:39 38.475 39.1525 9.5 ML 1.8 Sivrice (Elazığ) 2026-03-22 10:11:11 37.95472 38.08111 7.02 ML 2.9 Doğanşehir (Malatya) 2026-03-22 10:06:05 37.81278 26.87528 7.13 ML 2.1 Ege Denizi - [29.00 km] Seferihisar (İzmir) 2026-03-22 09:09:42 38.05306 29.07306 7.01 ML 1.1 Pamukkale (Denizli) 2026-03-22 08:52:57 38.155 38.53889 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 2026-03-22 08:35:27 39.24139 28.14806 7.83 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-22 08:29:59 39.84083 45.85111 6.24 ML 2.1 Kelbecer (Azerbaycan) - [107.76 km] Aralık (Iğdır) 2026-03-22 08:28:44 37.96167 32.40306 11.19 ML 1.1 Selçuklu (Konya) 2026-03-22 08:27:49 37.95944 32.42056 9.79 ML 1.3 Selçuklu (Konya) 2026-03-22 08:20:33 36.17167 36.02278 7.7 ML 1.9 Samandağ (Hatay) 2026-03-22 08:08:41 37.0175 35.95083 7.03 ML 1.4 Ceyhan (Adana) 2026-03-22 07:43:11 37.96083 32.44361 10.98 ML 1.3 Selçuklu (Konya) 2026-03-22 07:38:18 39.16528 28.18028 7.37 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-22 07:21:23 39.26111 27.8875 7.01 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa) 2026-03-22 07:11:44 38.04167 38.25556 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 2026-03-22 06:44:08 38.00611 35.51722 9.89 ML 2.4 Yahyalı (Kayseri) 2026-03-22 06:34:05 37.95694 32.41444 10.47 ML 2.3 Selçuklu (Konya) 2026-03-22 06:14:49 39.51889 27.83806 6.81 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir) 2026-03-22 05:55:58 38.11028 28.93583 7.0 ML 1.5 Güney (Denizli) 2026-03-22 05:43:21 38.10833 28.94194 12.08 ML 3.0 Güney (Denizli) 2026-03-22 05:30:16 38.10389 28.93444 16.78 ML 2.2 Güney (Denizli) 2026-03-22 05:02:06 39.14194 29.00361 12.26 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2026-03-22 04:55:55 37.78806 36.6425 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2026-03-22 04:37:24 37.01972 36.12306 16.92 ML 1.5 Toprakkale (Osmaniye) 2026-03-22 04:35:58 39.11889 28.37278 6.7 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-22 04:06:34 38.09833 28.93722 13.67 ML 2.3 Güney (Denizli) 2026-03-22 03:57:14 38.10917 28.96972 7.02 ML 1.0 Güney (Denizli) 2026-03-22 02:46:44 40.66778 36.79222 4.86 ML 1.5 Erbaa (Tokat) 2026-03-22 02:45:58 40.2425 42.06694 7.02 ML 0.9 Horasan (Erzurum) 2026-03-22 02:45:41 38.58889 41.68806 11.27 ML 1.1 Mutki (Bitlis) 2026-03-22 02:43:42 40.25222 42.05722 17.67 ML 1.2 Horasan (Erzurum) 2026-03-22 02:43:05 37.89333 29.20417 7.0 ML 1.3 Pamukkale (Denizli) 2026-03-22 02:39:44 38.15111 38.5525 6.97 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 2026-03-22 02:39:27 38.55194 37.33528 7.59 ML 1.8 Darende (Malatya) 2026-03-22 02:24:51 39.18611 40.38667 20.24 ML 0.8 Adaklı (Bingöl) 2026-03-22 02:19:13 39.55306 27.71667 5.25 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir)

Haberle İlgili Daha Fazlası