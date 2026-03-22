"Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi Geniş mera ve yayla varlığıyla bilinen Van'da, devletin son yıllarda sağladığı destekler sayesinde küçükbaş hayvancılık yaygınlaşıyor.

"Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi 3,5 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahip kentte hayvan sayısının artırılmasına yönelik destek ve projeler devam ediyor. Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının desteği ve Ziraat Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi, hayvan sayısını artırmak isteyen çiftçilere "can suyu" oluyor.

"Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi Kent genelinde 2021'de hayata geçirilen proje kapsamında şu ana kadar 2 bin 640 besiciye 260 bin koyun desteği sağlandı.

"Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi Kırsal kalkınma projeleri kapsamında verilen destekler sayesinde geniş otlaklara sahip kentte küçükbaş hayvancılık daha fazla yaygınlaşıyor.

"Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi "KÖYÜMDE YAŞAMAK İÇİN BİR 'SÜRÜ' NEDENİM VAR" İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman mera varlığının hayvancılık için önemli olduğunu belirterek, "İlimiz, küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'de birinci sırada. 12 bin 400 dekar civarında mera varlığıyla da birinci. Yani koyun varlığımızla mera varlığımız aslında örtüşüyor. Dolayısıyla hem büyük hem küçükbaş hayvancılıkta daha iyiye nasıl gidebiliriz diye çeşitli projeler yürütüyoruz." dedi.

"Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında, hayvancılık yapan yetiştiricilere hayvan desteği sağladıklarını ifade eden Şişman, şunları kaydetti: "Çiftçilerimize 2 yıl vadesiz, 7 yıl ödemeli destek sağlıyoruz. 300 bini sıfır faizli, 900 bini düşük faizli kredi veriyoruz. Bu proje 3 yıldır devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin 640 çiftçimize 260 bin hayvan teslim ettik. Dolayısıyla burada çok ciddi bir başarı sağladığımızı söyleyebiliriz. Proje, Valiliğimiz, Ziraat Bankası ve müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor."

Proje kapsamında aldığı 100 koyunu 230'a çıkaran Medeni Baykara da "Bu projeyi yapanlara teşekkür ediyorum. Vatandaş olarak faydalanıyoruz." ifadesini kullandı.

