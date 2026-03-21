İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

İddiaya göre olay, 19 Mart’ta Kundakçı’nın Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay arasında arabuluculuk yapmak istemesi sırasında meydana geldi. Çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler arasında bulunan A.K.’nin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kundakçı’nın cenazesi, Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Yuvalıdere Mahallesi Merkez Camii’ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesine tehdit mesajları! "Mezarda bile rahat bırakmayız"

KARŞI TARAFIN AİLESİNE SESLENDİ

Cenaze öncesinde konuşan baba Cemil Kundakçı, olayın aydınlatılmasını istedi. Acılı baba, karşı tarafın ailesine de seslenerek, “Onların da sağduyulu davranıp çocuklarını adalete teslim etmelerini rica ediyorum” dedi. Olayın örtbas edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kundakçı, "Bir baba olarak benim yerime kendilerine koymalarını ve gerçekleştirmelerini bekliyorum. Oğulları bir yanlış yaptıysa, bilerek ya da panikleyerek hiç önemli değil, oraya silahla gelmiş muhtemel, tepe lambalı bir araçla gelmiş olması önemli, o da genç bir çocuk. Onun altında tepe lambalı arabanın ne işi var? Belinde silahın ne işi var? Herkes silahla dolaşıp bunu kullanamaya kalkarsa kaos olur" ifadelerini kullandı.

ACILI AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Kendisine yurt dışı kaynaklı tehdit mesajları geldiğini de açıklayan baba Kundakçı, "Bana iki tane tehdit mesajı geldi dün. İkisi de yurt dışı kaynaklı, mesajlaşma uygulaması üzerinden. Bu konunun üzerine gitmemem ‘çocuğunuzu öldürdük mezarında rahat bırakmayız, sizlere de rahat vermeyiz' tarzında yaklaşımlar içeren bazı mesajlar aldık. Aynı mesajın altından sesli arama geliyor. Bu mesajların gerçeklik payı yüzde 1 bile olsa bundan dolayı önemsedim. Bunu ben emniyet güçlerine de vereceğim. Bana bu konuda tehdit gelecekse bu konu ile alakalı, benim oğlum öldü, ben zaten öldüm. Benim hiçbir şeyden bir korkum endişem yok, vereceğimiz bir candır ama bu konu kapanmayacak. Canıma da mal olsa bu konunun üzerine gideceğim" dedi.

