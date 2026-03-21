İstanbul Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ümraniye'de 19 Mart gecesi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından gözaltına alınan isimlerle birlikte soruşturma genişledi.

TOPLAM 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Silahı ateşlediği değerlendirilen A.K. (28) ile birlikte olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.R (52), H.C.A. (25), M.K. (59), E.T. (63), A.Ö. (46) ve Z.K. (50) isimli toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan olayda kullanılan suç aleti silah da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği aktarılırken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

19 Mart gecesi Ümraniye'de meydana gelen olayda iddiaya göre, Canbay & Wolker grubundan rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi.

İddialara göre Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklerken, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı

"SALDIRIYI ALEYNA BİLİYORDU"

Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Emniyette tanık sıfatıyla ifade veren rapçi Canbay’ın, saldırının Kalaycıoğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdüğü öğrenildi.

Bu gelişme üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kalaycıoğlu’nun gözaltı süresinin uzatılması için talepte bulundu.

Kalaycıoğlu’nun 1 gün daha gözaltında kalacağı öğrenildi.

