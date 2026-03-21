İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir stüdyo önünde bekleyen gruba yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni detaylar öğrenilirken, Kundakçı ile gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun daha önce birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Acılı annenin “Ablası dediği insan şimdi onun celladı oldu” sözleri dikkat çekti.

Olay, 19 Mart gecesi Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Vahap Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istemesi üzerine taraflar arasında bir araya gelindi. Bu süreçte Canbay’ın arkadaşı Kubilay Kundakçı’nın da olay yerinde bulunduğu öğrenildi.

Kubilay Kundakçı

ARACA KURŞUN YAĞDIRDI

Kundakçı ve beraberindekilerin stüdyo önünde araç içerisinde beklediği sırada, çakarlı olduğu öne sürülen lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelilerden A.K.’nin araçtaki kişilere ateş açtığı belirtildi.

Saldırı anından görüntüler...

KUBİLAY KUNDAKÇI SALDIRIDA CAN VERDİ

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerindeki saldırıya karışan araçların geliş anına ait görüntüler basına yansıdı. Ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu’nun da gözaltına alındığı bildirildi.

Aleyna Kalaycıoğlu - Canbay

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Öte yandan Kundakçı ile Kalaycıoğlu’nun daha önce birlikte araç içerisinde çekilen görüntüleri de sosyal medyaya yansıdı.

ACILI ANNESİ: ABLASI DEDİĞİ İNSAN CELLADI OLDU

Hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı, oğlunun Kalaycıoğlu’na “abla” diye hitap ettiğini belirterek, olayla ilgili sorumluların bulunmasını istedi. Acılı anne, adaletin sağlanana kadar sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

Ensonhaber’e konuşan anne Kundakçı şunları söyledi:

“Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında. Allah benimle onu karşı karşıya getirsin. Oğlum melek gibiydi. Kimseye zararı yoktu. Abla diye sarılırdı, saygılıydı, tertemiz bir çocuktu. Ablası dediği insan şimdi onun celladı oldu. Kim vurduysa bulunsun, kim varsa ortaya çıksın. Hiç kimse saklanmasın. Hepsi benim karşıma gelsin, gözümün içine baksın. Ben evladımı yok yere toprağa verdim. Daha 21 yaşındaydı, hayatının başındaydı. Küçük yaştan beri futbol oynuyordu, hayalleri vardı, hedefleri vardı. Cenazemiz yarın olacak. Oğlumu toprağa vereceğim ama içimdeki ateş sönmeyecek. Herkes bunun bedelini ödeyecek. Adalet yerini bulana kadar susmayacağım.”

