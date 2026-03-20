İstanbul’da yaşanan silahlı saldırı, spor ve magazin dünyasını sarstı. Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kamuoyunun gündeminde yerini aldı. ''Kubilay Kaan Kundakçı neden öldü, kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyordu?'' soruları araştırılmaya başlandı.

Kubilay Kaan Kundakçı olayı İstanbul Ümraniye’de gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından olay yerine gelen kişiler tarafından bir araca ateş açıldı. Araçta bulunan Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kubilay Kaan Kundakçı 6 Ekim 2005 doğumluydu. İstanbul Bağcılar doğumlu olan Kundakçı 21 yaşında hayatını kaybetti. Genç oyuncu kariyerini amatör liglerde sürdürüyordu.

Kubilay Kaan Kundakçı kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyordu? Genç futbolcu hayatını kaybetti!

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI HANGİ TAKIMDA OYNUYORDU?

Kubilay Kaan Kundakçı Kars 36 Spor forması giyiyordu. Daha önce Ataşehir 2025, Güneştepespor, Feriköy ve Ümraniyespor gibi kulüplerde de oynayan genç futbolcu hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyordu? Genç futbolcu hayatını kaybetti!

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Ümraniye’de meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşanan bir tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleştiği ve Kundakçı’nın arabuluculuk yapmak amacıyla olay yerinde bulunduğu iddia edildi. Soruşturma ise hala sürüyor.

Kubilay Kaan Kundakçı kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyordu? Genç futbolcu hayatını kaybetti!

ALEYNA KALAYCIOĞLU SEVGİLİSİ KİM?

Olay sırasında araçta rapçi Canbay’ın da bulunduğu öğrenildi. Cinayetin Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi tarafından işlendiği iddia edilirken, Kalaycıoğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kubilay Kaan Kundakçı kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyordu? Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Öte yandan Kalaycıoğlu’nun annesi, olayla ilgili ilk kez yaptığı açıklamada "Kızım Canbay’dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti" dedi.



