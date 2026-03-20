Saldırıda ölen futbolcu Kubilay Kundakçı’nın annesinden Aleyna Kalaycıoğlu’na tepki! “Ablası celladı oldu”
Ümraniye’de silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kundakçı’nın annesi, Ensonhaber’e konuştu. Gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu’na sert tepki gösteren acılı anne, “Ablası dediği insan şimdi onun celladı oldu” dedi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde iddiaya göre çakarlı araçla gelen şahısların düzenlediği silahlı saldırıda Kars 36 Spor’da oynayan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti.
RAPÇİ CANBAY DA AYNI ARAÇTAYDI
Kundakçı'nın içerisinde müzisyen Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öne sürülürken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
SİLAHLI SALDIRIDA FUTBOLCU KUBİLAY KUNDAKÇI ÖLDÜ
Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye'de bulunan Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan kişilerle görüşmek üzere bir araya gelen grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen biri çakarlı olduğu öne sürülen iki araçtaki şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı.
Yaralı genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
ACILI ANNE KONUŞTU: ABLASI DEDİĞİ İNSAN CELLADI OLDU
Kubilay Kundakçı’nın acılı annesi Ülker Kundakçı, Ensonhaber’e konuştu. Gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu’na tepki gösteren anne şunları söyledi:
“Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında. Allah benimle onu karşı karşıya getirsin. Oğlum melek gibiydi. Kimseye zararı yoktu. Abla diye sarılırdı, saygılıydı, tertemiz bir çocuktu. Ablası dediği insan şimdi onun celladı oldu. Kim vurduysa bulunsun, kim varsa ortaya çıksın. Hiç kimse saklanmasın. Hepsi benim karşıma gelsin, gözümün içine baksın. Ben evladımı yok yere toprağa verdim. Daha 21 yaşındaydı, hayatının başındaydı. Küçük yaştan beri futbol oynuyordu, hayalleri vardı, hedefleri vardı. Cenazemiz yarın olacak. Oğlumu toprağa vereceğim ama içimdeki ateş sönmeyecek. Herkes bunun bedelini ödeyecek. Adalet yerini bulana kadar susmayacağım.”
BABA: ZANLILARIN YAKALANMASINI İSTİYORUZ
Hayatını kaybeden Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı ise oğlunun olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürmüştü. Olayla ilgili bildiklerini anlatan baba şunları söylemişti: