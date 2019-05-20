Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Koskocaman bir sezonun finaliydi... Bir tarafta bu toprakların en çok kazanan takımı Galatatasaray bir tarafta daha 5 yıllık mazisi olan Başakşehir vardı. Maç final niteliği taşıyordu çünkü kazanan şampiyon olacaktı. Karşılaşma iki tarafın birbirini tartmasıyla başladı. “Değişik bir” karşılaşma oluyordu çünkü iki taraf da bariz bir üstünlük kuramamıştı ama iki kalede de tehlikeli ataklar yaşandı. 17’de Elia’nın soldan ortasında Bajic ceza sahası içinde yükseldi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra oyun Galatasaray hâkimiyetine geçti ve sarı-kırmızılılar beraberlik golü için topyekûn atağa kalktı fakat ilk yarıda başka gol yoktu.

Aslan saldırısı

Galatasaray ikinci yarıya Donk-Selçuk değişikliğiyle başladı. İlk saniyeden itibaren bastıran sarı-kırmızılılar 47’de beraberliği yakaladı. Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda Feghouli kafayı vurdu, direkten dönen topa röveşata yapan Cezayirli skoru eşitledi: 1-1. Galatasaray durmadı sonrasında da... Cimbom 57 ve 62’de iki defa daha ağları havalandırdı ama bu iki gol de hakem kararlarıyla iptal edildi. Galatasaray’da 64’te Onyekuru sahneye çıktı. Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vurdu ve 22. şampiyonluğu ilan etti: 2-1...

MAYISLAR BİZİMDİR

Türk Telekom Stadı'nı dolduran 50 binin üzerinde G.Saray taraftarı, elde edilen şampiyonlukla büyük mutluluk yaşadı. Maçın bitimiyle birlikte ilk olarak konfetiler, ardından da havai fişekler atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin elde ettiği başarıyı tezahüratlar yaparak kutlayan taraftarlar, uzun süre tribünleri terk etmedi. Taraftarlar, "Mayıslar bizimdir" pankartı açtı.

FLORYA'YA KOŞTULAR

Karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesislerinin önünde toplanmaya başlayan taraftarlar, tezahürat ve marşlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Kafile otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte gece 'şampiyon' tezahüratlarıyla inledi ve coşku tavan yaptı.

TEBRİK YAĞDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Galatasaray Kulübü'nün şampiyonluğunu kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Futbol Federasyonu da Cimbom'u tebrik edenler arasındaydı.

EMRE KOLTUK DEĞNEĞİYLE

Galatasaray'ın geride kalan hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ağır bir sakatlık geçiren Emre Akbaba, koltuk değnekleriyle kutlamaya dâhil oldu.

ALNIMIZIN AKIYLA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluğun ardından, "Bir defa çok mutluyum, çok sevinçliyim. Herhâlde ilerleyen günlerde daha detaylı konuşuyoruz; ne oldu, nasıl oldu diye ama gün itibarıyle alnımızın akıyla, alnımızın teriyle hak ettiğimiz güzel bir şampiyonluk. Birçok şey atlattık ama bence kriz bizi biraz daha birbirimize bağladı" ifadelerini kullandı. İmparator, "Altı ay santrforsuz oynadık, ben ve arkadaşlarım 50 maç ceza yedik, sakatlıklar, olmayacak şeyler oldu ama çok şükür mutlu sona ulaşan biz olduk. Dünyanın her tarafındaki Galatasaraylılara hayırlı olsun diyorum. Anacığıma, kız kardeşime, erkek kardeşime, hepsine hayırlı olsun. Mutlu sona biz ulaştık ve bunu hak ettik. Rahmetli babamın mezarına gideceğim, çok mutlu olurdu. Ona gideceğim" şeklinde duygusal ifadeler kullandı.

450 MİLYON TL

Süper Lig'de ayak bastı parası olarak 38,5 milyon TL gelir elde eden Galatasaray, Başakşehir maçını kazanmasıyla birlikte toplamda 68,6 milyon TL'yi bulan performans ödülünün sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısı ile de 69,3 milyon TL gelir elde etmiş oldu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidecek Galatasaray yaklaşık 30 milyon avro gibi bir gelirin de sahibi olacak. Elde edilen başarı sonrasında tribün ve Gs Store satışları ile birlikte Galatasaray'ın gelirinin 450 milyon TL'yi bulacağı öngörülüyor.

O BİR İMPARATOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk rekorunu geliştirdi. Süper Lig'de en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Terim, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak rekorunu bir adım daha yukarı taşıdı. Süper Lig'de geçen sezon ipi göğüsleyen G.Saray'ın başında bulunan İmparator, bu sezon da mutlu sona ulaşarak 8. defa şampiyonluk kupasını kaldırdı. Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı. Fatih Hoca sarı-kırmızılı takımın başında yurt içi ve dışında kazandığı kupa sayısını da 19'a yükseltti. Terim, bu sezon ulaştıkları Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluklarıyla bir rekor daha kırdı. Üçüncü defa bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu yaşayan hoca, bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.