Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray yönetiminin idari ibrasızlık için aldırmış olduğu tedbir kararını dün saat 11.00’de görüşecek olan 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı 11 Temmuz’a erteledi. Davaya bakacak hâkimin seçim sürecinde görevlendirildiği belirtildi. Yerine bakan hâkim de duruşmayı önce 16 Temmuz’a erteledi, sonra da 11 Temmuz’a çekti. Peki, bu durum ne anlama geliyor? Mart ayındaki olağan genel kurulda idari açıdan ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, kararı mahkemeye taşımış ve yöneticiler karara tedbir aldırmıştı. Tedbir kararının kaldırılması ise Galatasaray’ın seçime gitmesi anlamına gelecekti.

TRANSFERE ENGEL YOK

Muhalefetin seçim kararı beklentisi böylece en az 1 ay daha ertelenmiş oldu, Başkan Mustafa Cengiz de rahat bir nefes aldı. İbra davasının ertelenmesinin ardından üyelerden Barış Cenk Akkaya ve Ahmet Özdoğan’ın yönetime transfer yasağı getirilmesi için mahkemeye başvuru yaptığı haberleri kulislere düştü. Ancak ‘tedbire karşı tedbir’ yolunu seçen üyelerin, yazdıkları dilekçede üye alımı ve derneğin finansal konulardaki işlerini, ibra edilmemiş yönetim tarafından yapılmasının sakıncasına değindiği ortaya çıktı. Transferler dernekten değil Sportif AŞ’den yapıldığı için yönetimin elini bağlayan bir durum yok.

PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?

Muhalif üyeler tüzüğe, yönetim ise 2011’deki ibrasızlıktan sonra Yargıtay’ın almış olduğu karara güveniyor. İdari ibrasızlıkta tüzüğe aykırı bir durum yok ve Başkan Mustafa Cengiz tüzüğe göre seçim kararı almalıydı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise “Benim içim rahat. Adnan Polat yönetimi ibra edilmedikten sonra Yargıtay idari ibrasızlığın geçerliği olmayacağı yönünde karar almıştı” diyor. Ancak o dönemden farklı olan durum şu; Mustafa Cengiz yönetiminin denetim kurulu da son mart kongresinde ibra edilmedi. Sonuç olarak seçim tartışması en az bir ay daha ertelenirken, transferler tam gaz devam edecek.

TERİM'İN GÖZDESİ BANEGA

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken idari menajer Şükrü Hanedar, Arjantinli yıldız futbolcu Ever Banega’nın menajeriyle masaya oturdu. Teknik direktör Fatih Terim’in alınması için kesin talimat verdiği oyuncu için Hanedar, sıkı pazarlık içinde. Sevilla Kulübü’nün 5, Banega’nın da yıllık 4 milyon avro istediği öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle sık sık toplantılar yapan Hanedar’ın bu rakamları aşağı çekmeye çalıştığı ve olumlu bir sonuç alması durumunda transferi bitireceği ifade edildi.

MURIC AŞKI DİNMİYOR

Galatasaray, Vedat Muriç için 3,5 milyon avroluk son teklifini Çaykur Rizespor yönetimine iletti. Kosovalı oyuncunun Galatasaray’da oynamak istediğini açıkça ifade ettiğini belirten sarı-kırmızılılar Karadeniz ekibinin 7 milyon avroluk bonsevis ücretinde indirime gitmesini bekliyor.

SOSYAL MEDYA REKORU

Galatasaray, elde ettiği 22. şampiyonluğunun ardından mayıs ayında Instagram’da 77,8 milyon etkileşim alarak yeni bir rekora imza attı. Dünya genelinde listenin başında 103 milyon etkileşim ile Barcelona bulunurken, Galatasaray 77,8 milyon ile ikinci, Liverpool 74,5 milyon ile üçüncü durumda.

BONSERVİSİ ELİNDE

Galatasaray’da forvet için sürpriz bir aday ortaya çıktı. Arsenal’den ayrılan Danny Welbeck, listeye eklendi. Bonservisi elinde olan İngiliz oyuncunun imza parası ve yıllık ücret konusunda makul bir rakam talep etmesi durumunda sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmek istediği ifade edildi.