Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yeni sezona yeni kadro ile girmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları imzaya kaldı. FFP’yle yapılan anlaşma şartlarını yerine getiremediği için bir üst kurula sevk edilen sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde açıklanacak karara göre hamlelerini netleştirecek. Emre, Fejsa, Kolarov ve Konoplyanka ile prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe, Nyon’dan gelecek haber doğrultusunda ya gaza ya frene basacak. Transferde, kazandığı bonservis kadar harcama yapma şartı olan sarı-lacivertliler bu doğrultuda önceliği Elif Elmas, Miha Zajc ve Jailson’u elden çıkarmaya vermiş durumda. Üç lejyonerin satışından en az 25 milyon avroluk gelir hedefleyen yönetim, bu kaynağın önemli bir bölümünü de transfere değil, borç yükünün azaltılmasında kullanmayı planlıyor.

En yakın Kalinic

Takviye düşünülen her bölge için alternatifli bir transfer politikası belirleyen yönetim, FFP çerçevesinde önceliği bonservisi elinde olan isimlere ve kiralık oyunculara vermiş durumda. Transferin olmazsa olmazı ise golcü. Ersun Yanal’ın gözdesi Ze Luis rotasını Porto’ya çevirirken, sarı-lacivertliler, Atletico Madrid’in Hırvat ismi Nikola Kalinic’i kiralamak için pazarlıkları yoğunlaştırdı. Kiralanması planlanan Kalinic için İspanyollarla görüşen Fenerbahçe, bir yandan da 31 yaşındaki yıldızı İstanbul’a gelmeye ikna için çalışıyor. Kalinic’in Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Milan Rapaiç’le görüşüp bilgi aldığı ve vatandaşının referansının ardından Kadıköy’e gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

YENİ İSİMLER LİSTEDE

Elif, Jailson ve Zajc’ı satış listesine koyan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Ljubomir Fejsa’yla el sıkıştıktan sonra, Jakup Jankto için de temaslara başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Sampdoria’nın 23 yaşındaki Çek orta sahası için teklifte bulundu. Öte yandan Tolga Ciğerci’nin de sözleşmesi uzatılabilir. Yeni sezona Mehmet Ekici’yle birlikte Mykanos’ta hazırlanan Tolga’yla ilgili karar Topuk Yaylası’ndaki kampta verilecek.

BİR GENÇ DAHA...

Önemli ve kariyerli isimlerle el sıkışan F.Bahçe’de bir yandan da gençlik atağı devam ediyor. Geçen sezon Barış, Berke, Ferdi hamleleri yapan sarı-lacivertliler, bu sezon ise Allahyar (17), Murat Sağlam’ı (21) transfer etti. F.Bahçe’nin yeni hedefinin ise Sloven ekibi Olimpija’da forma giyen 17 yaşındaki sağ açık Vanja Panic olduğu iddia edildi. Son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı transferin 500 bin avroya biteceği öne sürüldü.