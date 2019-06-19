Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Bir süredir Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz’la ilgilenen İtalyan kulübü Lecce, sonunda kapıya dayandı. Yedi sezon sonra Serie A’ya yükselen sarı-kırmızılı ekibin yöneticileri golcü oyuncu için İstanbul’a geldi. Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani, birkaç gün önce Beşiktaş’tan Burak Yılmaz için girişimlerde bulunduklarını ve bu transferi sportif direktörleri Mauro Meluso’nun yürüttüğünü açıklamıştı. Telefonda yapılan görüşmelerde Yılmaz’a yıllık 2 milyon avro önerilmiş ancak İtalyan ekibine hem yıldız oyuncudan hem de siyah-beyazlı kulüpten olumsuz cevap verilmişti. Cuma günü verdiğimiz haberde Lecce’nin pes etmek niyetinde olmadığını ve İstanbul’a gelerek bir görüşme daha yapacağını belirtmiştik. Lecce’nin sportif direktörü Mauro Meluso da dün İstanbul’a çıkarma yaptı.

Kral sessiz

Ancak transfer görüşmelerinde Beşiktaş bir defa daha tavrını net olarak ortaya koydu. İkinci Başkan Serdal Adalı “Türkiye’nin en iyi golcüsüne sahibiz. Bizim Burak Yılmaz’ı satmak gibi bir planımız yok” diyerek konuya noktayı koydu. Ayrıca Mauro Meluso’nun da bu defa yapılan görüşmede para konusuna değinmediği belirtildi. İstanbul’da sadece nabız yoklayan Lecce’nin sportif direktörü, İtalya’ya dönerek Başkan Saverio Sticchi Damiani’ye bilgiler verecek. Bu görüşme sonrasında Lecce’nin Beşiktaş’a resmî teklif yapması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş ile Lecce arasında bu sıcak gelişmeler yaşanırken Burak Yılmaz’ın sessizliği dikkat çekiyor. Golcü oyuncunun tatilde olduğu ve gelişmeleri uzaktan takip ettiği belirtildi.

KAGAWA VE ADRIANO

Süper Lig’de gelecek sezon yabancı sınırlaması olmayacağının kesinleşmesinin ardından Beşiktaş yönetimi daha önce gözden çıkardığı Kagawa ve Adriano ile yeniden masaya oturma kararı aldı. İki oyuncu ile senelik ücret konusunda anlaşılması hâlinde yeni sözleşmeler yapılacak.

İstenmediğim yerde durmam

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma sosyal medyadan çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, yönetime mesaj göndererek “Başkan’ın verdiği açıklamaya yönelik yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim. İstanbul’a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür” ifadelerini kullandı. Quaresma’nın alacakları için kulübe ihtarname çekmesi üzerine Başkan Fikret Orman bu duruma çok sinirlenmiş ve Portekizli yıldızı kampa götürmeme kararı almıştı.

ESKİ BAŞKANI AÇIKLADI

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş’ın Beşiktaş’a transfer olduğunu söyledi. Çarıkçı ‘’Beşiktaş’a transferinin olduğunu duydum. Sonra kendisiyle konuştum. Doğru, Beşiktaş’a gidiyor. Müthiş bir yeteneğe sahip; ayrıca çok karakterli bir insan. Millî takımın değişmez sol beki olacak” dedi.