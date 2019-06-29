Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllar önce Arda Turan'ın Barcelona'ya uzanan yolunun çıkış durağı Florya'dan bu sefer birinin yolu Schalke'ye uzandı: Ozan Kabak. Geçen sezonun başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Ozan sakat olmasa hiç stoper düşünmezdim" dediği daha sonra da iyileşir iyileşmez takıma monte ettiği Ozan, devre arasında 11 milyon avroya Stuttgart'a transfer olmuştu. Bundesliga'ya da kısa sürede adapte olan genç stoper 17 maçta görev yapıp 3 de gol kaydetti. Avrupa devlerinin radarına giren millî futbolcu son günlerde çok büyük kıskaçtaydı. Bayern Münih, Milan gibi devlerin talip olduğu Ozan'ı 15 milyon avro bedelle Schalke 04 transfer etti. Ozan geçen yaz 150 bin avro olan piyasa değerini 100'e katladı.