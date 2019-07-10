Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okçuluk Dünya Kupası’nın 4. ayağında erkekler klasik yayda altın madalya kazanan İhlas Koleji mezunu millî sporcumuz Mete Gazoz ülkemize büyük bir gurur daha yaşattı. Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Dünya Kupası’nın 4. ayağında bayrağımızı dalgalandıran Mete’nin bu başarısı babası Metin Gazoz’u da sevindirdi. Baba Metin Gazoz, oğlunun başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek “Bir baba olarak vatanını, milletini en iyi şekilde temsil eden, bizleri en iyi şekilde anlatan bir genç yetiştirmiş olmanın heyecanı ve gururu apayrı bir şey” diye konuştu.

Ailemi mahcup etmedim

Erkekler klasik yay finalinde Güney Koreli Bae Jaehyeon’ı 6-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan ve çift zafer yaşayan genç sporcumuz, geçen sene yine Berlin’de yapılan 4. ayak yarışmalarında da altın madalya elde etmişti. Bu yıl ferdî olarak şampiyon olmanın yanı sıra takım olarak da şampiyon olmanın mutluluğunu birlikte yaşayan Mete Gazoz, hem ülkemizi hem de mezunu olduğu İhlas Kolejini gururlandırırken “Bana güvenen ailemi ve antrenörlerimi mahcup etmediğim için çok mutluyum” dedi.