Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor. Termometreler 45-50 dereceyi görecek. Uzmanlar “Salı ve çarşamba mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” diyor

Meteoroloji uzmanları, Avrupa’da can kayıplarına yol açan aşırı sıcak hava dalgasının Türkiye’ye yöneldiğini belirterek salı ve çarşamba günleri için kırmızı alarm verdi.

Sıcaklıklar Türkiye'ye geliyor... Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın, mümkün mertebe evde kalın!

HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECEYİ BULACAK

Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok ilde termometrelerin 40 dereceyi aşacağı belirtilirken, doğrudan güneş altında hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar ulaşabileceği kaydedildi. Aşırı sıcakların yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan risk grupları için ciddi sağlık tehlikesi oluşturduğunu vurgulayan uzmanlar, “Özellikle salı ve çarşamba günleri risk grubundaki vatandaşların gün içinde açık alanda bulunmaması gerekiyor” ifadesini kullandılar.

Sıcaklıklar Türkiye'ye geliyor... Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın, mümkün mertebe evde kalın!

AVRUPA'DA 1.300 ÖLÜ

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası ölüm saçıyor. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, küresel ortalamanın iki katı hızla ısınan Avrupa’da 21 Haziran’dan bu yana aşırı sıcaklar sebebiyle 1300’den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. 150 milyon insanın etkilendiğini belirten Ghebreyesus; okulların kapandığını ve elektrik şebekelerinin çöktüğünü bildirdi.

Sıcaklıklar Türkiye'ye geliyor... Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın, mümkün mertebe evde kalın!

“Sessiz katil” olarak adlandırılan sıcaklık stresine karşı uyaran Direktör, Avrupa’daki yapıların bu sıcaklıklara göre inşa edilmediğini vurguladı

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