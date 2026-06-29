Sıcaklıklar Türkiye'ye geliyor... Salı ve çarşamba dışarı çıkmayın, mümkün mertebe evde kalın!
Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor. Termometreler 45-50 dereceyi görecek. Uzmanlar “Salı ve çarşamba mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” diyor
- Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde termometrelerin 40 dereceyi aşacağı, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye kadar ulaşabileceği öngörülüyor.
- Aşırı sıcakların yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan risk grupları için ciddi sağlık tehlikesi oluşturduğu vurgulanıyor.
- Özellikle salı ve çarşamba günleri risk grubundaki vatandaşların gün içinde açık alanda bulunmaması gerektiği ifade ediliyor.
- Avrupa genelinde aşırı sıcaklar sebebiyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin etkilendiği ve 150 milyon insanın bundan olumsuz etkilendiği belirtiliyor.
- Avrupa'daki yapıların bu sıcaklıklara göre inşa edilmediği vurgulanıyor.
Meteoroloji uzmanları, Avrupa’da can kayıplarına yol açan aşırı sıcak hava dalgasının Türkiye’ye yöneldiğini belirterek salı ve çarşamba günleri için kırmızı alarm verdi.
HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECEYİ BULACAK
Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok ilde termometrelerin 40 dereceyi aşacağı belirtilirken, doğrudan güneş altında hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar ulaşabileceği kaydedildi. Aşırı sıcakların yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan risk grupları için ciddi sağlık tehlikesi oluşturduğunu vurgulayan uzmanlar, “Özellikle salı ve çarşamba günleri risk grubundaki vatandaşların gün içinde açık alanda bulunmaması gerekiyor” ifadesini kullandılar.
AVRUPA'DA 1.300 ÖLÜ
Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası ölüm saçıyor. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, küresel ortalamanın iki katı hızla ısınan Avrupa’da 21 Haziran’dan bu yana aşırı sıcaklar sebebiyle 1300’den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. 150 milyon insanın etkilendiğini belirten Ghebreyesus; okulların kapandığını ve elektrik şebekelerinin çöktüğünü bildirdi.
“Sessiz katil” olarak adlandırılan sıcaklık stresine karşı uyaran Direktör, Avrupa’daki yapıların bu sıcaklıklara göre inşa edilmediğini vurguladı