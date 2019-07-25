Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lacivert-beyazlı kulüp, geçen sezon başında NBA’den transfer edilen Shane Larkin ile bir artı bir yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı. THY Euroleague’de geçen sezon Anadolu Efes forması ile 35 maça çıkan Larkin; 12,5 sayı, 2,2 ribaunt, 3,1 asist ve 0,9 top çalma ortalamaları ile mücadele etti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ise 24 maça çıkan ABD’li oyun kurucu; 15,1 sayı, 2,8 ribaunt, 4,5 asist ve 1,8 top çalma ortalamaları ile oynadı. Larkin, özellikle takımının 14. şampiyonluğa ulaştığı final serisinde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçilmeyi başardı.