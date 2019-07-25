Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerin ve Türk futbolunun sıcak gündemi hâliyle Elif Elmas’ın çok ciddi bir rakama (bonuslarla 19 milyon avro) Napoli’ye satılması. Fenerbahçe camiasında rekor karla yapılan satış için hem mutluluk var hem de tartışma. Bu olayda başarı oyuncuyu alan Aziz Yıldırım yönetiminin mi? Elif’i satan Ali Koç ve ekibinin mi? İşte bu tartışmalara nokta koyacak açıklama eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu’ndan geldi. Lig Radyo’ya bağlanan Mosturoğlu “Manasız tartışmalar yapılıyor. 19 milyon avroya yapılan bu transfer sonrası kazanan yalnızca Fenerbahçe’dir. Eski yönetimin de yeni yönetimin de herkesin katkısı vardır. Harika bir iş olmuştur!” noktasını koydu.

Terim çok uğraşmış

Mosturoğlu, gelinen noktanın Elif için ve kendisi için sürpriz olmadığını Elmas’ın Napoli sonrası bir ya da iki büyük transfer yapacağını tahmin ettiğini söyledi. Alış sürecinde genç ismin Arsenal’e daha yakın olduğunu da vurgulayan Mosturoğlu “Babasıyla çok temas kurduk. Para ve transfer konusunu onunla çözdük. Çocuk, 15 yaşından itibaren zaten bu kariyeri çizmiş. Bize de Türkçe olarak anlattı, etkilendik” dedi. Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi, Fatih Terim’in de Elmas’ı millî yapmak için çok uğraştığını ancak hukuki olarak Türk tanımına uyacak bir uygunluk bulunmadığı için genç ismin Makedonya Millî Takımı’nda kaldığını söyledi.

UYUM PROBLEMİ YOK

Sarı-lacivertlilerin 3,5 milyon avro ödeyerek Çaykur Rize’den aldığı Vedat Muric, yeni takımına çabuk alıştı. Kosovalı oyuncunun, kampta arkadaşlarıyla uyumu dikkat çekerken saha içindeki performansı da teknik ekibi sevindirdi. Hazırlık maçlarında gollerini atan Vedat Muric’in idmanlarda da hazır bir görüntü sergilemesi yeni sezon öncesinde umut veriyor. Forvetten yana şanssız olan Kanarya bunu kırmış gibi görünüyor.

KRUSE ÇOK MUTLU

Max Kruse, F.Bahçe’de ve İstanbul’da olduğu için duyduğu mutluluğu anlatırken, “Almanya’da çok Türk arkadaşım var. Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe hakkında harika şeyler söyledi. Türkiye’deki en büyük kulüp olduğunu belirtti. Burada oynayacak olmam benim için bir onurdur. Çok gurur duyuyorum. Umarım birçok maç kazanıp daha iyi oluruz ve Süper Lig’de bu sene şampiyon oluruz” ifadelerini kulandı.

O MEVKİDE KULÜBE BOŞ

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, iki-üç oyuncu takviyesiyle transferi noktalayacaklarını söylemişti. Fenerbahçe’nin şu anda en yumuşak karnı görünen ve Serdar Aziz ile Sadık Çiftpınar dışında stoperi bulunmayan Kanarya, bu bölgeye iki isim birden almayı düşünüyor. Simon Kjaer adı sıcak tutulurken, Roma’nın 28 yaşındake savunmacısı Juan Jesus için de nabız yoklanıyor.