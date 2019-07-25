Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

G.Saray’da hayali bile cihana değer bir transfer gerçekleşme yolunda ilk defa bu kadar açık-seçik ilan edildi. Sarı-kırmızılı takımın 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor’a konuşurken taraftarları sevince boğan sözler kullandı. Geçen sezonun ilk yarısında forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan ve taraftarlarına mahcup olduklarını belirten Albayrak bu defa camiaya seslenerek, “Evet, Radamel Falcao ile temasımız var” sözlerini kullandı. Fransız kulübü Monaco 8 milyon avroluk maliyetinden kurtulmak istediği Kolombiyalı yıldızı sezon başı kampına almamıştı. G.Saraylı yöneticilere İstanbul’a gelmek istediği haberini gönderen Radamel Falcao yıllık 7 milyon avro istedi. Kulüp oyuncu için 3 milyon avroluk bütçe ayırırken, 4 milyon avroluk sponsor arayışına başladı.

Diagne’yi 8 kulüp istiyor

Teknik Direktör Fatih Terim de Falcao’yu çok isterken, Mustafa Cengiz’in de başkanlık kariyerinde ayrıcalıklı bir yeri olacak transferi bitirmekte kararlı olduğu öğrenildi. Bir diğer önemli haber de transferi yılan hikayesine dönen Mbaye Diagne konusundaydı. Albayrak, “Tek hedefimiz Diagne’yi satmak. Kendisine Avrupa’dan 8 kulüpten teklif var. Bu teklifler şu anda masamızda” ifadelerini kullandı. Futbolcuyu aylardır satmak isteyen yönetim, Falcao’nun transferinin ciddiye binmesiyle birlikte Diagne’nin satışını da hızlandırmak fakat bir yandan da tok satıcı görünmek istiyor. Bu arada Fatih Terim’in yönetimle görüşerek geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru’nun yeniden kiralanmasını talep ettiği gelen bilgiler arasında.

Al haberi Taron’dan

Falcao’nun eşi Lorelei Taron’un dünkü sosyal medya paylaşımı âdeta transfer sinyali niteliğindeydi. Taron önceki gün Türk şef Nusret Gökçe’nin Miami şubesinden ülkemizini yemeklerini gösteren paylaşımlar yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşımların altına ‘transfer bitiyor’ yorumları yaparken Taron’un bu yorumlardan bazısını beğenmesi dikkat çekti.

SEVILLA YERİNİ DOLDURDU

Galatasaray, Sevilla Kulübü ile Arjantinli futbolcu Ever Banega’nın transferi için pazarlıklarını sürdürürken, transferde önemli gelişmeler yaşandı. İspanyol ekibi, orta saha takviyelerine devam etti. Fernando ve Oliver Torres’in ardından, Guanghzou Evergrande kulübünden Gudelj de kadroya dâhil oldu. Sevilla’nın art arda yaptığı orta saha takviyelerinin ardından Ever Banega’nın “Aslan” olma ihtimali de güç kazandı. İspanyolların, Galatasaray’a gitmek isteyen Arjantinli yıldıza izin vermesi bekleniyor. Ki Cimbom’un bu transferdeki önemli önceliği Mbaye Diagne’nin satışı.