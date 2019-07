Türkiye Gazetesi

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında ilk yenilgisini aldı ve Hartberg Stadyumu'nda Alman ekibi Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal, maça; Harun Tekin, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriç on biriyle başladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 58. dakikada Daishawn Redan Alman ekibini 1-0 öne taşıdı. 81. dakikada Vedad Ibisevic'in fileleri havalandırmasıyla Hertha Berlin farkı 2'ye çıkardı.

Tolgay sedyelik

82'nci dakikada Murat Sağlam'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Allahyar Seyyadmeneş'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertli ekip sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin 12. dakikasında sakatlanan Tolgay Arslan sahayı sedyeyle terk ederken, yerini Mehmet Ekici'ye bırakmak zorunda kaldı. Ayağı burkulan Tolgay'ın durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Maçın sonlarına doğru Alper Potuk da sakatlık yaşadı ve oyundan alındı.

Skorun önemi yok!

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Skordan çok oyuncuların saha içindeki tutumları beni daha çok ilgilendiriyor. Dört maçımız daha var, yaklaşık 3,5 haftalık bir süremiz daha kaldı. Onunla tamamlayıp, ligin ihtiyacı olan kadroyu oluşturmaya gayret edeceğiz" açıklaması yaptı.

Şampiyonluk için döndüm

Kendi deyimiyle evine ve huzur bulduğu yuvasına dört yıl sonra tekrar dönen Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Hazırlık kampında özel maçların ölçü olmadığını ancak felsefenin yerleştirilmeye çalıştığını belirten tecrübeli isim “Bizim burada ortaya koyduğumuz kazanma isteği, kaybetmeme isteğinin olması önemli. Kaybetmekten korkan değil, kazanmaktan keyif alan bir takım oluşturmak istiyoruz. Dört senelik ayrılıkta bazı şeyler değişmiş. Önemli olan Fenerbahçe’nin değerlerinin, Fenerbahçe’nin aidiyetinin ve hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi. Fenerbahçe’nin hedefi her oynadığı maçı kazanmak olduğu gibi, her bulunduğu kulvarda da şampiyonluk olacaktır, inşallah. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük takımı, sahaya çıkan her oyuncu bunu hissedecek. Bulunduğumuz konumu, durumu, Fenerbahçe’nin büyüklüğünü hissederek saha içerisinde olursak inşallah sezon sonunda kupayı kaldıran taraf biz oluruz. Fenerbahçe’ye şampiyonluk için geri döndüm” dedi.

SATIR BAŞLARI

∂ Bana göre Vedat Muric, Burak Yılmaz ile birlikte ülkenin en iyi iki forvetinden biri.

∂ Elif Elmas çok genç ve dinamik bir oyuncu. Napoli’de başarılı olacağına inanıyorum.

∂ Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ta başarılı olmasını gerçekten canıgönülden isterim.

ABİ NASİHATİ

Emre Belözoğlu, F.Bahçe adına zor bir sezonun geride kaldığını belirterek “Üzüldüğüm ve her F.Bahçeli gibi sıkıldığım durumlar olmuştur. Benim bir şey söylemem doğru olmaz ama geçen seneyi tecrübe etmiş her oyuncu, bu sene oynadığı her maçın, her dakikanın kıymetini bilerek sahaya çıkmalıdır” diye konuştu.

İŞ TANIMLAMASI...

Otuz sekiz yaşındaki Emre “Takıma ağabeylik yapacak, farklı konumda olacak” yorumlarına da açıklık getirip “Ben saha içinde kalacağım. Tabii ki daha önceki takımlarda olduğu gibi burada da genç arkadaşların gelişimine katkı vermeye çalışacağım. İlk görevim saha içinde formamı terletmek, sonrası hocanın takdiridir” ifadesini kullandı.