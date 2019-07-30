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CAS'tan Trabzonspor'a ret
30.07.2019 - 13:50 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu için yaptığı başvuruyu reddetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cas,trabzonspor,
640559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640559.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
18. Hafta Maçları
19.1.2020
Beşiktaş - Sivasspor
19.1.2020
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe
19.1.2020
Medipol Başakşehir Fk - Yeni Malatyaspor
19.1.2020
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
19.1.2020
Trabzonspor - Kasımpaşa
19.1.2020
Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
19.1.2020
Mke Ankaragücü - Konyaspor
19.1.2020
Galatasaray - Yukatel Denizlispor
19.1.2020
Antalyaspor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0